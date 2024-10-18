Q3中國GDP放緩至6季最低 人行啟動2救市計畫

中國第3季GDP成長持續放緩，突顯中國加大刺激措施的急迫性。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕中國國家統計局18日公布，第3季經濟成長（GDP）從上一季的年增4.7%，放緩至4.6%，大致符合數據供應商萬得（Wind）預期的4.58%，為至少6個季度以來最慢增速；前9月經濟成長降至4.8%，低於官方設定的5%目標，突顯中國政府加大刺激規模，以支撐經濟的急迫性。

前國際貨幣基金（IMF）經濟學家、康乃爾大學貿易政策教授普拉薩德（Eswar Prasad）指出，這些GDP數據嚴重危及中國今年的成長目標，「要扭轉增速動能，使之足以實現目標，就需要採取大規模的刺激措施」。他補充，「實現由家庭消費與民企投資驅動的更均衡增長，是一項更巨大的挑戰」。

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上海保銀投資首席經濟學家張智威也說，如果該趨勢持續至年底，要達成官方設定的5%成長目標將有困難，「我們正等待更明確的財政刺激，或許必須至11月才有細節，因為美國大選結果，是影響北京政策思維的一個可能因子」。

數據也顯示，9月社會消費品零售總額從8月的年增2.1%，上升至3.2%，規模以上工業增加值從8月的年增4.5%上升至5.4%，今年前9月固定資產投資年增3.4%，與前8月持平。前9月民間投資年減0.2%。9月城鄉失業率從8月的5.3%縮減至5.1%。

在經濟數據出爐後，中國人民銀行隨即啟動兩項提振市場計畫，包括證券、基金、保險公司互換便利（SFISF）操作，首批額度逾2000億人民幣，以及設立股票回購增持再貸款機制，引導金融機構向符合條件的上市公司與主要股東提供貸款，支持其回購與增持公司股票，再貸款首期額度3000億人民幣，年利率1.75%，期限1年。

滬深300指數在人行啟動救市計畫後，由黑翻紅，收漲3.62%，大和資產管理資深策略師Chunai Jean說，儘管相關政策早在上月24日宣布，但人行正式啟動實施這些支撐股價的措施，「我們認為這實際上提振了市場情緒」。

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