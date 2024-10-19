Z世代被嫌？6成雇主今年炒了大學應屆畢業生

6成歐美企業表示，已解僱今年大學剛畢業的Z世代員工。（示意圖，彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕企業老闆經常抱怨Z世代的畢業生很難共事，最近調查顯示，歐美企業對Z世代新員工相當不滿意，在近千名受訪主管中，有6成表示已解僱今年大學剛畢業的Z世代員工。

《歐洲新聞台》報導，根據人才媒合網站Intelligence.com調查顯示，近1000名受訪主管中，有6成表示已經解僱今年剛從大學畢業的Z世代（指1997年至2010年代初出生的人）員工，還有6分之1的雇主對再次聘用新鮮人越來越猶豫不決。

請繼續往下閱讀...

報告認為主要原因是，Z世代不夠積極，缺乏專業、溝通技巧及團隊合作能力，也不具備解決問題的能力等。人資主管還指出，一些Z世代員工經常遲到，穿著或說話都不得體。

加州大學柏克萊分校哈斯商學院高級講師施羅思（Holly Schroth）解釋，Z世代注重課外活動以提高大學競爭力，而不是獲得工作經驗，這導致他們對工作場所以及如何工作產生「不切實際的期望」。

施羅思說，他們（Z世代）不知道與顧客和同事互動的基本技巧，也不知道職場禮儀，因此，公司需要對新員工進行適當的入職培訓，雇主也要充當教練角色。施羅思補充，儘管Z世代可能擁有一些大學理論知識，但往往缺乏在工作環境中取得成功所需的實際經驗和技能。

施羅斯指出，儘管雇主目前因解僱率較高以及Z世代融入職場面臨挑戰，對僱用Z世代充滿猶豫，但Z世代仍佔勞動力的 25% 以上，因此，公司需要花費更多的金錢和時間進行培訓，Z世代才會茁壯成長。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法