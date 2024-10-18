回聘退休勞工！胎毛化妝筆元老「阿坤師」70歲重返職場

70歲的阿坤師（左）重回職場，將寶貴的技術與經驗傳授給後輩。（勞動部提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕為鼓勵企業善用退休人力的寶貴經驗，勞動部補助企業僱用已退休勞工，提供實務技術指導或擔任教育訓練講師，傳承經驗與技術。在台中經營近一甲子的手工製刷企業「天成毛刷廠」，成功回聘14歲就入行、目前年逾70歲，也是全台創製第一支「胎毛化妝筆」的元老級功臣「阿坤師」，指導現職員工技術。

根據中彰投分署統計，轄區113年已有天成毛刷、仟昇工業、玄耕科技等8家企業，成功申請僱用已退休勞工補助，今年申請核定案較112年成長20%，企業每年最高可獲得50萬元的補助，用於講師費及培訓費用。

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以手工製刷具企業「天成毛刷廠」為例，在中部地區已經營近一甲子，有鑒於創新延伸客製化產品（肚臍章、胎毛化妝筆）等產業的獨特性，該公司申請補助計畫．回聘已逾70歲的退休員工阿坤師擔任資深技術師傅，以其累積近60年的豐富經驗，現場提供實務技術指導，阿坤師也期望藉此傳承一身本事，培育後進。

勞動部勞動力發展署指出，因應台灣邁向超高齡社會，勞動部根據「中高齡者及高齡者就業促進法」推出「僱用退休中高齡者及高齡者傳承專業技術及經驗補助計畫」，鼓勵企業僱用退休勞工重返職場，傳承技術與專業，協助永續經營。

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