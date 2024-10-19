韓媒曝台積電與三星股價天壤之別 與黃仁勳有關

台積電業績亮眼，股價走揚，三星則因營運遭遇諸多逆風，股價表現欠佳。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台積電業績報喜，股價飆上1085元新天價，今年以來漲幅超過8成；反觀三星電子營運遇冷，在外資無情砍殺下，今年以來慘跌23%。韓媒感嘆，在AI潮流席捲下，「Team NVIDIA」（輝達聯盟）幾乎不給其他公司插手的餘地，形成「富者愈富，窮者愈窮」。

韓媒《HankYung》報導，在人工智慧（AI）時代，全球半導體公司的股價和業績兩極化變得更加明顯，輝達、台積電及SK海力士在各個領域居領先地位，三星、英特爾業績和股價則遇冷。

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輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。（彭博）

報導指出，匯集尖端半導體的AI加速器市場正在快速成長，訂單湧向各個領域的領先公司，包括輝達（設計）、 SK海力士（客製化記憶體）和台積電（代工），有分析稱，「Team NVIDIA」聯盟的團結性越來越強，幾乎不給其他公司插手的餘地，也是造成「富者愈富，窮者愈窮」的原因。

半導體市場兩極化可以從市值看出，最具代表性的例子就是台積電，台積電ADR週四（17日）市值首次突破1兆美元，約為三星電子的3.5倍，台積電在台掛牌交易的股價漲幅更達83%；至於輝達則上漲184.3%，主導高頻寬記憶體（HBM）市場的SK海力​​士也漲了31.5%，這些企業也正在拉大與競爭對手的市值差距。

反觀三星電子和英特爾則正經歷寒冬，今年第三季兩家公司的代工業務營運虧損均超過1兆韓元（約台幣230億），2家企業今年初以來的股價都走跌，三星電子跌25.5%、英特爾跌53.1%。

報導直言，迄今為止，「 Team NVIDIA 」的公司被認為是 AI 時代的贏家。過去，能把所有業務做好被認為是一種優勢，但在「分工」時代，外界普遍認為IDM公司（整合元件製造廠）一種障礙，增加投資負擔，延誤戰略決策。

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