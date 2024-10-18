台積電衝天價！外資大舉匯入 台幣升破32.1元

外資大舉匯入，新台幣兌美元匯率走升。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕台積電（2330）第3季財報驚豔，今日股價創新天價，不愧是台灣護國神山，外資也狂補台積電。在美元走高，日圓重貶下，新台幣兌美元匯率受惠於外資匯入，午後升勢擴大，一度勁揚逾1角，最後收在32.083元、升值8.5分，躍升最強亞幣，成交量爆出23.98億美元近期大量。

新台幣匯價已連續3日收紅，本週升值9.9分或0.3%，並一舉扭轉連兩週貶勢翻紅。

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台股今天大漲433.43點，收在23487.27點，三大法人合計買超654.92億元，其中，外資買超566.21億元，創下歷史第5大紀錄。

外資買超後、資金於下午大舉匯入，也使新台幣匯價突破膠著空間，最高升抵32.045元，勁揚1.23角，在亞幣中升勢居冠。

根據央行公布4點匯價，美元指數今日小漲0.03％、日圓重挫0.21%、韓元亦貶0.11%、新台幣升值0.26%、人民幣升0.21%、新幣升0.06%。

由於美國零售業數據大好，強化聯準會溫和降息預期，加上中東局勢緊張、歐洲央行降息以及美國大選逼近等多項因素助攻下，美元指數週四收盤來到11週新高，使日圓盤中再度貶破150兑1美元大關。

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