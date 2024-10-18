日出茶太Tea-Rista全球茶吧手錦標賽 首度移師海外

日出茶太Tea-Rista全球茶吧手錦標賽，冠軍由Chatime加拿大勝出。（六角提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕六角（2732）旗下手搖茶飲品牌「日出茶太Chatime」，今天舉辦4屆「全球茶吧手錦標賽（Chatime Global Tea-Rista Competition）」，今年首度將活動移師海外開搖。

六角董事長王耀輝表示，Tea-Rista茶吧手活動不僅是一場手搖茶飲品牌的比賽，而是日出茶太Chatime全球夥伴對於品質一致性、創新和價值觀的共同展現。同時凝聚全球在日出茶太工作的夥伴對於品牌認同與向心力，跨越不同文化上的差異，秉持對手搖飲品的熱愛而團結在一起。

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王耀輝並指出，珍珠奶茶市場百家爭鳴，唯有產品「標準化」及源源不絕的「創意」，才能幫助品牌打造出最具獨特風味的飲品及飲用新滋味，提供全球消費者獨特新奇的美味飲品選擇，創造時尚茶飲文化浪潮，進而使品牌能夠持續成長並鞏固市場領先的地位。

日出茶太Tea-Rista全球茶吧手錦標賽，今年有來自全球13個國家近百人的團隊聚集泰國曼谷，爭取全球冠軍寶座，今年也創下歷屆最多人數參與的紀錄，日出茶太Chatime今年祭出超過600萬活動預算及獎金。

每年的參賽選手都經過在地市場層層關卡遴選而出，代表該國家出賽，爭取全球冠軍霸主的榮耀。身肩國家榮耀，選手們幾乎會用半年以上的時間備戰。

其中，加拿大曾獲得兩次冠軍寶座，去年與冠軍失之交臂，今年參賽的選手誓言再次奪回最高榮譽。來自澳洲的選手Marx打趣的說，在參賽前夕熬夜苦讀各品項的SOP，從來沒有這麼認真讀過書，希望能將冠軍獎盃帶回澳洲。

印尼的兩隊選手更是經過長達五輪的國家比賽遴選而出的代表，甚至開始自費學習英文，為得就是在比賽舞台上能夠用英文將自己的創意作品妥適表達給現場評審與所有夥伴。

在經歷一整天的激烈比賽，2024年的冠軍由Chatime 加拿大勝出，創下4年有3年奪冠的紀錄。第2名為Chatime 菲律賓、第3名 Chatime UAE，最佳創意獎 -Chatime 印度，今年各組選手的成績都非常接近，每個國家選手皆有備而來。

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