面板雙虎回來！外資瘋搶逾7萬張，群創登榜首（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外資週五（18日）認錯回補，買超566.21億元，銀彈集中在面板、台積電與金融股，其中又以面板最吸金，雙虎敲逾7萬張，而群創更大買5.53萬張，居榜首，受外資大買激勵，股價終場上漲1.24%，收16.3元，成交量16.73萬張。

至於群創亦買超1.69萬張，在外資力挺下，終場股價漲0.59%，收17.15元，成交量3.02萬張。

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外資週五買超前10大個股，依序為群創（3481）5萬5323張、台積電（2330）3萬4398張、新光金（2888）2萬9130張、中信金（2891）2萬7860張、國泰金（2882）2萬6994張、富邦金（2881）2萬6721張、長榮航（2618）2萬5166張、玉山金（2884）2萬2092張、元大金（2885）1萬8012張、友達（2409）1萬6919張。

賣超前10大個股，依序為聯電（2303）4萬3959張、三商壽（2867）1萬6137張、華通（2313）8919張、台新金（2887）6969張、聯鈞（3450）6039張、毅嘉（2402）6000張、聯茂（6213）5891張、欣興（3037）5712張、金寶（2312）5259張、力積電（6770）4686張。

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