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外資狂補台積電3.43萬張！創史上第2大

2024/10/18 16:47

外資狂補台積電3.43萬張！創史上第2大（資料照）外資狂補台積電3.43萬張！創史上第2大（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台積電（2330）第3季財報驚豔，外資求饒，大幅上修台積電目前價，最高喊到1600元，週五（18日）大舉回補，狂掃3.43萬張，創下外資史上單日買超第2大，在外資掃貨下，台積電股價大漲50元，收1085元歷史新高，成交額923.57億元。

而同為晶圓卻不同命，聯電（2303）遭外資砍出4.39萬張，居賣超之首，受到外資大賣衝擊，聯電股價大跌2.32%，收50.5元，成交量7.84萬張。

在台積電法說前2天，外資大賣台積電，共賣出2萬9927張，不過，在台積電繳出亮麗財報，外資只能認錯大回補，今日買超3萬4398張，則是創史上第2大，僅次於2005年12月28日，當日買超高達193.31萬張，所創下的史上最大量。

台積電昨日舉辦法說會，第3季財報艷，稅後純益約新台幣3252.6億元，季增31.2%、年增54.2%，毛利率達57.8%，營業利益率為47.5%，雙率皆超標並創近7季新高，每股稅後盈餘高達12.54元，創單季獲利新高。

第4季營收指引中位數季增13%，毛利率預估區間在57-59%。HPC（高速運算）相關佔營收比超過一半。

各家外資上修台積電獲利預估，美系外資上修2024-2026年毛利率來到56%、56.5%、58.5%，EPS（每股盈餘）各為44.9元、57.5元、73.5元，另有美系外資預估明年EPS高達61.3，後年達78.2元。

在外資瘋狂買超下，台積電今股價開高，一度來到1100元大關，不過，在投資人逢高調節下，終場並未收在最高，以大漲50元，收1085元，創下史上最高收盤價。

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