路透：三星美國廠延後接收EUV曝光機 與台積電差距恐擴大

三星電子延後美國泰勒廠EUV曝光機進駐，恐加大與台積電的差距。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕路透報導，3名知情人士透露，三星電子已延後艾司摩爾（ASML）向其美國德州泰勒斯廠交付機台，因該廠尚未贏得任何重要客戶。這是三星德州泰勒廠的最新挫折，恐加大三星與台積電的差距。

報導說，另外3名消息人士表示，三星也拖延向這座170億美元新晶圓廠的一些供應商下訂單，導致他們尋找其他客戶，並讓一些駐地員工返鄉。

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延後機台接收是三星泰勒廠的最新挫折，該廠是三星會長李在鎔將事業版圖從記憶體擴展至晶圓代工的核心計畫。晶圓代工市場由台積電主導，這顯示三星與台積電的差距恐進一步擴大，包括SK海力士在內的三星對手正加速量產高階晶片，以滿足人工智慧（AI）應用的需求。

全球最大晶片設備供應商艾司摩爾日前以AI之外的市場疲軟，以及一些晶圓代工客戶製程延後等因素下調2025年財測。

路透率先披露三星已推遲一些艾司摩爾設備的交付。兩名消息來源說，延遲向三星泰勒廠交貨的機台是艾司摩爾的極紫外光機（EUV），每台EUV要價約2億美元。

三星4月表示，泰勒廠的投產將延至2026年，而非2024年。分析師指出，三星可能進一步拖延泰勒廠的投產。

麥格里分析師報告說，「在沒有新客戶的情況下，2026年投產看起來是挑戰，我們認為有進一步延遲的可能性」。

BNK投資分析師Lee Min-hee也說，考慮到投產所需的交貨時間，如果三星明年初沒有為其他設備下單，可能顯示泰勒廠的投產恐進一步延後。

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