永信治療肝炎病毒藥物 打入美國市場

永信藥品治療肝炎病毒感染藥品，近日於美國成功上市。圖為永信藥品廠區。（圖截取自永信官網）

〔記者陳永吉／台北報導〕永信投控（3705）旗下永信藥品宣布，近日成功推出高效治療肝炎病毒感染藥品於美國上市，這款用於第一線治療慢性肝炎的新型學名藥，除了在美國上市外，其他已上市國家有台灣、日本、加拿大，朝向單一品項效益最大化的目標前進。

永信表示，此藥不僅具備高活性的藥理活性有很好的治療效果，還具備優越的成本效益和生產效率，全球使用此藥品治療肝炎病毒感染的產值約36億美金，預計2030年產值將增加至58億美金，2024~2030年年複合成長率為6.8%。

請繼續往下閱讀...

永信指出，此一抗病毒學名藥，能夠抑制肝炎病毒的複製，用於治療成人慢性肝炎，從而有效減少患者的肝損傷風險，其高活性和經濟性使其成為全球市場中的優質選擇。

永信表示，面對日益複雜的國際醫藥市場環境，公司將持續加強垂直整合能力，並不斷擴展全球布局。在未來的發展戰略中，計劃透過進一步優化原料藥與製劑的生產技術，提升工廠的產能與效率，確保供應鏈的穩定性，以滿足全球各大市場日益增長的醫療需求。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法