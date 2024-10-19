華爾街日報：AI蜜月期結束了 ASML財報一葉知秋

ASML財報不如預期，為半導體設備行業投入深水炸彈。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美媒指出，台積電17日法說會繳出亮眼成績單及樂觀的前景，提振輝達、美光和博通等公司的股價，這些公司通通受益於AI需求。不過，對於半導體設備商來說，市場更為複雜，它們的客戶還必須應對PC需求放緩、智慧型手機銷售情況不均衡以及車市低迷等狀況，尤其半導體設備巨擘ASML最新財報令人失望，凸顯晶片設備行業的AI蜜月期已經結束。

《華爾街日報》報導，對AI晶片的需求正在蓬勃發展，不幸的是，對於半導體設備商來說，這不一定足夠。這種矛盾在本周變得非常明顯，台積電17日公布強勁的第三季業績，並看好今年 AI 處理器業績將年增超過2倍，其中包括輝達的熱門晶片。

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在台積電業績報喜之前，ASML則發布了一份相當慘淡的財報，第三季訂單僅26億歐元，不到華爾街預期的一半。ASML還表示，預計2025年營收將落在先前預測區間的低標。

儘管分析師預計，今年全球晶片製造設備總銷售額將首次突破1000億美元，卻是一個由少數幾個大買家主導的行業，台積電17日強調今年的資本支出將略高於300億美元，明年可能會更高，然而ASML另外兩家大客戶-三星及英特爾日子並不好過。

中國市場也衝擊設備商，隨著美國限制中國獲得最先進的晶片及製造設備，中國已大舉投資建設本土晶片產業。ASML對中營收比重去年躍升至29%，今年前三季平均為48%。不過，分析師長期以來一直擔心這種支出激增是不可持續的，事實也是如此。ASML執行長福克（Christophe Fouquet）在16日在財報電話會議上表示，「我們預計中國業務佔比將恢復到更正常的水平」，中國相關收入明年料將佔總收入的20%。

Semiconductor Advisors的Robert Maire指出，許多投資人和缺乏經驗的分析師犯下的錯誤是，將AI巨大、耀眼的績效視為整個半導體市場的指標。報導直言，輝達的崛起並不意味著大家都能一起水漲船高，晶片設備行業的AI蜜月期已經結束了。

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