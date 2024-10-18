消基會反對「外送運價準則」工會痛批：站在平台資方

交通部訂定外送運價準則，掀起消基會與外送工會論戰。（資料照）

〔記者徐子苓／台北報導〕交通部預告修法訂定外送運價計算公式，原定昨（17日）邀集平台業者、工會、消費者文教基金會交流，卻在半小時前臨時喊卡。台中市外送平台服務產業工會指控，17日開會前各工會代表均已抵達時，才收到因為消基會拒絕出席而導致流會的消息，更痛批消基會反對運價準則是「站在外送平台資方立場」，戕害外送員權益。

外送運費的計算目前並無法規規範，由平台業者自訂，不過，交通部日前預告修正草案訂定外送運費計算公式，納入等待費、樓層費、夜間加成運費等，外界預期未來外送費恐將調漲。

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消基會17日發布聲明指出，「由於目前草案有眾多不合理、不明確之處，影響消費者權益至鉅，因此消基會表達強烈反對立場。」外送工會對消基會此看法表達強烈譴責，批評消基會罔顧事實且不負責任的聲明，無異於是站在外送平台的資方立場，戕害外送員爭取已久而不可得的合理權益。

工會強調，事實上相關條文的公告與過去數日媒體的報導，已經很明確說明是屬於外送平台支付給外送業者的收費規範，與外送平台向消費者收取的服務費用無關，此舉也僅是把外送平台長期對外送員黑箱的運價計算透明化，即便消基會真有不明瞭也不應驟下結論。

工會提到，各地工會與消基會同在16日下午五時許與接到會議通知，工會幹部們緊急協調時間北上參與會議，然而直到17日開會前各工會代表均已抵達時才收到因為消基會拒絕出席導致流會的消息，讓大家無比錯愕，若消基會無法參與應提前告知促成延期，避免工會代表舟車勞頓奔波往返。

工會忿忿不平表示，過去外送平台巧立名目、在外送費之外再向消費者收取「平台費」時，消基會並沒有針對平台此舉與政府研商相應處理政策，面對消費者的投訴，連列入「不友善業者」名單都沒，放任平台收取巧立名目的「平台費」至今，卻在外送員爭取運價透明化時站出來強烈反對，實在令人懷疑消基會是真的搞不清楚，還是可能已經與平台業者沆瀣一氣共同打壓外送員權益？

工會除了表達強烈譴責消基會戕害外送員權益，也呼籲消基會不要「親者痛、仇者快」，該讓真正黑箱控制市場的外送平台業者現形，不應繼續不合理的奴役外送員、壓榨消費者與商家。消基會應該一起加入推動外送專法的行列，讓外送產業之消費者、外送員、餐廳業者與平台業者之間相互之權利義務明確化，不會全部讓外送平台黑箱掌控。

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