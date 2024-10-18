宏碁資訊聚焦AI成長 全年拚雙位數成長

宏碁資訊今日舉辦「釋放AI衝擊波」研討會。圖左起為技術長邱源裕、總經理周幸蓉、財務長鄭和星。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕宏碁集團旗下雲端服務軟體廠宏碁資訊（6811）總經理周幸蓉今日表示，企業的生成式AI應用需求持續增強，帶動雲端與AI產品線成長，尤其宏碁資訊從地端、雲端、AI再到目前發展可信賴AI，佈局完備，將維持成長。

宏碁資訊今日舉辦「釋放AI衝擊波」研討會。周幸蓉於聯訪時表示，上半年在AOAI與Copilot帶動下，雲端與軟體服務領域年增達25%、佔總體營收比重7成，儘管AI在雲端領域營收比重還不高，不過Copilot的客戶數也相應成長近20倍，購買套數則以5倍數成長；因應客戶對資料治理、資安需求，也開始發展可信賴AI。

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宏碁資訊今年營運不俗，前三季累計營收66.3億元、年增14%，創歷年同期新高；獲利表現以上半年來看，上半年稅後淨利2.96億元、年增約15%，每股稅後盈餘（EPS）7.14元，財務長鄭和星表示，全年營收、獲利表現期望維持雙位數成長趨勢。

周幸蓉指出，宏碁資訊聚焦三大成長主軸，首要是「雲端」領域要持續成長，看好企業在混合雲、跨雲與多雲需求都持續向上，持續聚焦雲服務；至於AI領域則持續發展負責任的AI，強化整體解決方案與服務競爭力。

其次，宏碁資訊將深化「大廠」的資料治理與AI應用商機。根據研調預估，到2026年，全球資安與風險管理產品與服務支出，將從2023年的1950億美元成長至2500億美元，未來成長空間大，宏碁資訊有數據中台等產品，協助企業導入AI。

其三則聚焦「海外佈局」。周幸蓉指出，宏碁資訊去年設立中國子公司，至今年已經轉虧為盈、將持續擴大，越南則期望明年正式運轉、明年下半年就要展現成果，隨客戶的海外佈局而持續推進與成長，目前也已在籌備下一階段佈局。

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