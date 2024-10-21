LTN經濟通》低軌衛星鼻祖 浴火重生太驚奇

摩托羅拉轉戰公共安全界，營運重現光芒。（法新社）

「銥計畫」壓垮營運 摩托羅拉由盛轉衰

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕說起「摩托羅拉」，耳熟能詳的經典廣告語「Hello Moto」，是與諾基亞（NOKIA）幾乎齊名的手機品牌，最輝煌的紀錄是地球上每賣出5支手機，就有1支出於摩托羅拉。

但隨著智能手機時代開啟，蘋果（Apple）、三星（Samsung）等智慧型手機品牌崛起，傳統手機逐漸被市場淘汰，加上「銥計畫」壓垮了營運，摩托羅拉從最賺錢的公司轉為虧損，經歷多次的裁員、縮編，最終走向了拆分與出售。

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2011年摩托羅拉將業務一拆為二，其中摩托羅拉移動（Motorola Mobility）被賣給Google，之後轉手到中國聯想（Lenovo）集團。另一個摩托羅拉解決方案（Motorola Solutions Inc.）則停整營運模式、啟動收購，自2015年起至今，已斥資約60億美元收購了超過25間公司，為摩托羅拉解決方案帶來了令人驚豔的成果。

但翻轉摩托羅拉營運關鍵點，是在2008年。當時接任CEO至今的的格雷格‧布朗（Greg Brown）將公司重新定位為高科技安全產品供應商。以專攻警消用無線電、自動監控中心業務為主，現今其業務成長最快的，包括提供醫院、棒球場、演唱會等活動場所和學校等安全產品系列。

《彭博》指出，摩托羅拉的安全科技產品組合，已遍布每一個有可能發生緊急情況的時刻。例如，在美國校園槍擊事件中，該公司產品可在調度中心接收911電話，進入學校內部的監控攝影鏡頭畫面以定位攻擊者，並協助當地警方作業。

摩托羅拉雖然從手機界殞落，但卻成功地從安全科技領域浴火重生。分析師強調，現今摩托羅拉猶如公共安全領域的Apple、Google和Oracle。

摩托羅拉靠著冷門線帶動營運蒸蒸日上，2023年營收為99.8億美元、年增近10%，淨利為17.1億美元、年增達25%，每股盈餘10.23美元，較前一年增加近26%。市場預計，摩托羅拉今年營收可望成長8%，10月中旬股價創下477.8美元的歷史新高紀錄。

阿波羅登月計畫中，阿姆斯壯的經典名言是透過摩托羅拉通訊設備傳回地球。（法新社）

二戰期間家喻戶曉 阿波羅登月計畫攀高峰

其實「摩托羅拉」是一款汽車收音機產品名字，是一家名叫「加爾文製造（Galvin Manufacturing）」 公司的產品。在1936年，加爾文公司共累計銷售了150萬台汽車收音機，當時包括福特、克萊斯勒所生產的汽車，超過一半會安裝摩托羅拉收音機。

但因二戰爆發，美國政府下令停止民用汽車的生產，加爾文公司加入了美軍的無線通訊設備研究計畫中，在1941年時研發出世界上第一款手持對講設備，也被稱為「handie talkie」。

也因為二戰期間，美國通信兵背著摩托羅拉通訊裝備的經典形象深植人心，讓摩托羅拉成為了家喻戶曉的明星。後來加爾文公司乾脆改名成為「摩托羅拉（Motorola）」。

1969年摩托羅拉再度發光，在阿波羅登月計畫中，阿姆斯壯那句經典名言「That's one small step for man，one giant leap for mankind」（這是個人的一小步，卻是人類的一大步），就是通過摩托羅拉通訊設備回傳給地球的。

當時的摩托羅拉無線電設備，讓地球上超過5億人得以共同見證這段歷史時刻。此時的摩托羅拉，是全球最頂尖通訊技術的代表，也是全球通訊產業的領導者。

1973年，摩托羅拉發明了世界上第一部手機，之後再推出推出第一個蜂窩無線電話系統，以及第一款商用蜂窩行動電話，當時這款電話可以支援一小時的通話，獲得市場歡迎。1985年摩托羅拉在美國、英國、日本等協助建立第一代行動通訊網路（1G）。

摩托羅拉半導體曾排名世界第三。（法新社）

造出全球第一台BB Call

1948年摩托羅拉開始從事半導體業務。在1955年生產了世界上第一批商用高功率晶體管，用於車載無線電。同年，摩托羅拉製造出全球第一台傳呼機（BB Call），儘管這款產品只是該公司一個非常小的產品線，但卻是一項劃時代產品，因為它開創了無線電話的重要開端。

當時的摩托羅拉在通訊領域發光發熱，在半導體領域也是成績出眾。早在90年代初期，摩托羅拉一度是世界排名第三的半導體企業，僅次於英特爾和日本NEC。甚至在1997年與英特爾、超微半導體（AMD）及美國政府合作，成立一家名為EVU LLC的實體，展開曝光機（EUV）的基礎研究。

2001年時，摩托羅拉的研究人員表示，他們正在開發極紫外線 （EUV） 曝光所需的光罩技術，預計將在50奈米製程技術節點進行製造。當年，摩托羅拉全球半導體營業額為49億美元，曾與台積電共同合作項目。

打開半導體產業史，摩托羅拉是全球第一家採用8吋晶圓、銅導線、「絕緣體上矽晶片」（SOI）及發明「球陣列封裝法」 （BGA）的公司，這些技術後來都成為半導體界的主流。

但後來摩托羅拉與IBM、蘋果合作的PowerPC，被英特爾的x86擊敗，DSP方面也被德州儀器（TI）全面追趕，但最關鍵的局面改變，主要是手機業務的式微，導致摩托羅拉的半導體市場佔有率逐漸降低。

最後，摩托羅拉分拆半導體部門，2004年將半導體部門成為獨立上市公司「飛思卡爾（Freescale）」，之後被黑石集團私有化，並在2011年再次上市，於2015年與荷蘭恩智浦半導體（NXP）合併，成為NXP的一部分。

1987年摩托羅拉計畫部屬66顆低軌道衛星，想打造出覆蓋全球每個角落的通訊服務。（彭博）

「銥系統」是第一個商用衛星計畫

太空技術公司SpaceX 已經把超過7千顆衛星送入軌道，這些人造衛星組成星鏈（Starlink）。根據最新報告，目前SpaceX掌握全球62%衛星，馬斯克（Elon Musk）只要一句話，就能讓世界癱瘓！

但早在二十多年前，低軌道衛星就已經登場了，當時摩托羅拉建立了一整套商用衛星通訊系統「銥系統」，可惜這計畫並沒有走向成功，反而拖累了摩托羅拉，最終成為壓垮摩托羅拉帝國的一根稻草。

在1987年，摩托羅拉計畫部屬66顆低軌道衛星，想打造出覆蓋全球每個角落的通訊服務，當時攜手全球17家科技大廠、共同投資超過50億美元，這就是著名的「銥計畫」。但該系統在1998年上路後即暴露許多缺陷，包含潛在市場小，衛星手機笨重且昂貴，通話質量差且收費高，短短2年就如流星般隕落，背負四十億美元債務的銥星公司正式宣布破產。

隨後銥星計畫出售給美國國防部，更名為 Iridium Communications Inc. 且改為針對航空、海運、軍事等利基型市場，2021年今年第三季已累積169萬用戶。

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