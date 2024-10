LTN經濟通》低軌衛星鼻祖 浴火重生太驚奇

摩托羅拉轉戰公共安全界,營運重現光芒。(法新社)

「銥計畫」壓垮營運 摩托羅拉由盛轉衰

〔財經頻道/綜合報導〕說起「摩托羅拉」,耳熟能詳的經典廣告語「Hello Moto」,是與諾基亞(NOKIA)幾乎齊名的手機品牌,最輝煌的紀錄是地球上每賣出5支手機,就有1支出於摩托羅拉。

但隨著智能手機時代開啟,蘋果(Apple)、三星(Samsung)等智慧型手機品牌崛起,傳統手機逐漸被市場淘汰,加上「銥計畫」壓垮了營運,摩托羅拉從最賺錢的公司轉為虧損,經歷多次的裁員、縮編,最終走向了拆分與出售。

2011年摩托羅拉將業務一拆為二,其中摩托羅拉移動(Motorola Mobility)被賣給Google,之後轉手到中國聯想(Lenovo)集團。另一個摩托羅拉解決方案(Motorola Solutions Inc.)則停整營運模式、啟動收購,自2015年起至今,已斥資約60億美元收購了超過25間公司,為摩托羅拉解決方案帶來了令人驚豔的成果。

但翻轉摩托羅拉營運關鍵點,是在2008年。當時接任CEO至今的的格雷格‧布朗(Greg Brown)將公司重新定位為高科技安全產品供應商。以專攻警消用無線電、自動監控中心業務為主,現今其業務成長最快的,包括提供醫院、棒球場、演唱會等活動場所和學校等安全產品系列。

《彭博》指出,摩托羅拉的安全科技產品組合,已遍布每一個有可能發生緊急情況的時刻。例如,在美國校園槍擊事件中,該公司產品可在調度中心接收911電話,進入學校內部的監控攝影鏡頭畫面以定位攻擊者,並協助當地警方作業。

摩托羅拉雖然從手機界殞落,但卻成功地從安全科技領域浴火重生。分析師強調,現今摩托羅拉猶如公共安全領域的Apple、Google和Oracle。

摩托羅拉靠著冷門線帶動營運蒸蒸日上,2023年營收為99.8億美元、年增近10%,淨利為17.1億美元、年增達25%,每股盈餘10.23美元,較前一年增加近26%。市場預計,摩托羅拉今年營收可望成長8%,10月中旬股價創下477.8美元的歷史新高紀錄。

阿波羅登月計畫中,阿姆斯壯的經典名言是透過摩托羅拉通訊設備傳回地球。(法新社)

二戰期間家喻戶曉 阿波羅登月計畫攀高峰

其實「摩托羅拉」是一款汽車收音機產品名字,是一家名叫「加爾文製造(Galvin Manufacturing)」 公司的產品。在1936年,加爾文公司共累計銷售了150萬台汽車收音機,當時包括福特、克萊斯勒所生產的汽車,超過一半會安裝摩托羅拉收音機。

但因二戰爆發,美國政府下令停止民用汽車的生產,加爾文公司加入了美軍的無線通訊設備研究計畫中,在1941年時研發出世界上第一款手持對講設備,也被稱為「handie talkie」。

也因為二戰期間,美國通信兵背著摩托羅拉通訊裝備的經典形象深植人心,讓摩托羅拉成為了家喻戶曉的明星。後來加爾文公司乾脆改名成為「摩托羅拉(Motorola)」。

1969年摩托羅拉再度發光,在阿波羅登月計畫中,阿姆斯壯那句經典名言「That's one small step for man,one giant leap for mankind」(這是個人的一小步,卻是人類的一大步),就是通過摩托羅拉通訊設備回傳給地球的。

當時的摩托羅拉無線電設備,讓地球上超過5億人得以共同見證這段歷史時刻。此時的摩托羅拉,是全球最頂尖通訊技術的代表,也是全球通訊產業的領導者。

1973年,摩托羅拉發明了世界上第一部手機,之後再推出推出第一個蜂窩無線電話系統,以及第一款商用蜂窩行動電話,當時這款電話可以支援一小時的通話,獲得市場歡迎。1985年摩托羅拉在美國、英國、日本等協助建立第一代行動通訊網路(1G)。

摩托羅拉半導體曾排名世界第三。(法新社)

造出全球第一台BB Call

1948年摩托羅拉開始從事半導體業務。在1955年生產了世界上第一批商用高功率晶體管,用於車載無線電。同年,摩托羅拉製造出全球第一台傳呼機(BB Call),儘管這款產品只是該公司一個非常小的產品線,但卻是一項劃時代產品,因為它開創了無線電話的重要開端。

當時的摩托羅拉在通訊領域發光發熱,在半導體領域也是成績出眾。早在90年代初期,摩托羅拉一度是世界排名第三的半導體企業,僅次於英特爾和日本NEC。甚至在1997年與英特爾、超微半導體(AMD)及美國政府合作,成立一家名為EVU LLC的實體,展開曝光機(EUV)的基礎研究。

2001年時,摩托羅拉的研究人員表示,他們正在開發極紫外線 (EUV) 曝光所需的光罩技術,預計將在50奈米製程技術節點進行製造。當年,摩托羅拉全球半導體營業額為49億美元,曾與台積電共同合作項目。

打開半導體產業史,摩托羅拉是全球第一家採用8吋晶圓、銅導線、「絕緣體上矽晶片」(SOI)及發明「球陣列封裝法」 (BGA)的公司,這些技術後來都成為半導體界的主流。

但後來摩托羅拉與IBM、蘋果合作的PowerPC,被英特爾的x86擊敗,DSP方面也被德州儀器(TI)全面追趕,但最關鍵的局面改變,主要是手機業務的式微,導致摩托羅拉的半導體市場佔有率逐漸降低。

最後,摩托羅拉分拆半導體部門,2004年將半導體部門成為獨立上市公司「飛思卡爾(Freescale)」,之後被黑石集團私有化,並在2011年再次上市,於2015年與荷蘭恩智浦半導體(NXP)合併,成為NXP的一部分。

1987年摩托羅拉計畫部屬66顆低軌道衛星,想打造出覆蓋全球每個角落的通訊服務。(彭博)

「銥系統」是第一個商用衛星計畫

太空技術公司SpaceX 已經把超過7千顆衛星送入軌道,這些人造衛星組成星鏈(Starlink)。根據最新報告,目前SpaceX掌握全球62%衛星,馬斯克(Elon Musk)只要一句話,就能讓世界癱瘓!

但早在二十多年前,低軌道衛星就已經登場了,當時摩托羅拉建立了一整套商用衛星通訊系統「銥系統」,可惜這計畫並沒有走向成功,反而拖累了摩托羅拉,最終成為壓垮摩托羅拉帝國的一根稻草。

在1987年,摩托羅拉計畫部屬66顆低軌道衛星,想打造出覆蓋全球每個角落的通訊服務,當時攜手全球17家科技大廠、共同投資超過50億美元,這就是著名的「銥計畫」。但該系統在1998年上路後即暴露許多缺陷,包含潛在市場小,衛星手機笨重且昂貴,通話質量差且收費高,短短2年就如流星般隕落,背負四十億美元債務的銥星公司正式宣布破產。

隨後銥星計畫出售給美國國防部,更名為 Iridium Communications Inc. 且改為針對航空、海運、軍事等利基型市場,2021年今年第三季已累積169萬用戶。

