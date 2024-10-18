ASML財報難看想對台積電漲價？郭明錤打槍

由於三星及英特爾對天價High NA EUV採購擱置，傳出ASML擬對台積電調漲價格。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕荷蘭半導體設備巨擘ASML第三季財報15日曝光後，未來展望與在手訂單規模低於預期，為產業界投下深水炸彈，也讓ASML急如熱鍋上螞蟻。業界傳出，近期ASML與台積電高層將展開2025年設備採購議價，ASML不排除緊掐台積電唯一弱點逆向調整價格。對此，天風國際證券分析師郭明錤在社交平台發文稱，「我的理解是台積電反而會對ASML砍價」。

ASML上季財報不如預期，第三季訂單26億歐元（約台幣905億），遠不及市場預估的56億歐元（約台幣1949億）。同時鑑於EUV曝光機需求延遲，為此，ASML調降2025年財測，預估明年營收介於300億歐元和350億歐元（約台幣1.04兆至1.21兆），導致15日股價收盤暴跌逾15%，寫下1998年來最大單日跌幅，也拖累晶片類股重挫。

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市場傳出，由於財報欠佳，ASML很著急，想對台積電調漲價格。根據《DigiTimes》報導，業界傳出，近期ASML與台積電高層將展開2025年設備採購議價，ASML極有可能抓住台積電的唯一弱點逆向調整價格。

報導稱，2024年接任ASML執行長的福克（Christophe Fouquet），原以為美中衝突下的中國訂單衰減才是危機，始料未及的是台積電完勝三星、英特爾，導致2大客戶暫緩擴產，進而砍設備訂單。

尤其，三星及英特爾對High NA EUV（一台要價約3.8億美元，約台幣121億）採購已擱置，在台積電制霸晶圓代工、記憶體產能增長有限下，ASML急如熱鍋上螞蟻。傳出ASML想對最大客戶台積電調漲3-5%。

對此，天風國際證券分析師郭明錤在社交平台X發文稱，市場傳言ASML要對台積電調漲設備價格，但「我的理解是台積電反而會對ASML砍價」。

郭明錤還指出，一年前就已預測ASML 今年EUV訂單/出貨會低於預期，其中一個主因來自記憶體產業訂單增加有限。他強調，雖然AI伺服器需求非常強勁，但HBM（高頻寬記憶體）的生產瓶頸是TSV（Through-Silicon Via，是一種能讓3D封裝遵循摩爾定律演進的互連技術），故消費電子需求沒有起色下，記憶體業者就沒有必要買EUV設備，這也與大立光17日第三季法說會提到11月之後需求下滑的趨勢有共通之處。

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