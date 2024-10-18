立委憂「調漲外送費」造成三輸 陳世凱：今晚與消基會董事長商討

國民黨立委張嘉郡今在立法院質詢表示，外送平台、消費者、甚至許多外送員都反對，恐造成三輸局面。（張嘉郡辦公室提供）

〔記者劉宛琳／台北報導〕交通部近日預告修正外送平台基本運價，國民黨立委張嘉郡今在立法院質詢表示，外送平台、消費者、甚至許多外送員都反對，恐造成三輸局面。行政院長卓榮泰表示，若沒廣泛溝通不宜向外界宣布；交通部長陳世凱則透露，今晚會與消基會董事長吳榮達碰面商討。

張嘉郡指出，交通部提出修法預告，明定機車外送平台費率公式，還可加收「等待費」、「樓層費」與「夜間加成費」等，明顯介入干預市場運作。

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張嘉郡表示，如果這是一個好的政策，應該是大家都鼓掌歡迎，但民調顯示，88％民眾表態若運費調漲就會減少使用或不再使用，不只消費者反彈，外送平台與多數外送員都反對。

卓榮泰表示，內容還沒確定，預告內容是希望多聽外界意見，原意是保障外送員、小店家與消費者。陳世凱說，外送員工會支持交通部的這項作法，目前還在討論過程，並未沒形成政策。

張嘉郡呼籲行政院要接地氣，在政策形成前務必加強與各界溝通，不要草率推動政策，破壞政策美意。卓榮泰回應，希望閣員的創意要經過合理深入的討論，若沒廣泛與外界溝通，不宜把任何意見快速向外界宣布或透露，造成外界的不安。

陳世凱也說，政策目標是運費透明化，目前還在討論階段，未來會由消基會、外送員工會、業者等五方平台共同決定費率。陳世凱也透露，晚間6時會與消基會董事長吳榮達碰面商討。

此外，張嘉郡也提到，去年詐欺案件發生數3萬7823件，較前年增加8314件（增幅28.17%），詐騙案件越打越多，數發部耗費1300萬元推出打詐APP，上架沒多久就宣布「公測完成階段性任務」下架。

張嘉郡指出，打詐APP在手機Apple store跟Play商店的評價最低只有2.6星，數發部拿公帑去公測打詐APP，還引來一堆色情廣告，不如數發部也進行公測，之後就裁掉。

卓榮泰說，他只要求數發部三件事，第一要精準，詐或不是詐要判斷精確，第二是通報系統要連結，第三是必須非常好操作。數發部長黃彥男說，打詐APP是檢視收到資訊的真假，一個APP推出來，在好不好用上他認為還有進步空間，但效果看到了，未來會再上架。

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