美銀：AI晶片佔有率達八成 輝達目標價上看190美元！

美銀喊輝達股價再漲約4成，目標價上看190美元（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在台積電（2330）繳出驚豔的財報，並強調AI需求非常瘋狂下，激勵AI霸主輝達（NVIDIA）週四（17日）盤中股價再登新高觸及140.89美元，美銀表示，由於輝達在AI晶片市場4000億美元（約新台幣12.86兆元）潛在規模中，佔有逾8成市佔，將提高輝達未來每股盈餘預期，重申買入評級，並將目標價上調至190美元，潛在上漲空間達38.75%。

在台積電強勁財報帶動下，輝達週四盤中股價漲近4%，刷新盤中歷史新高至140.89美元，終場收136.93美元，漲0.89%，累計今年來股價已上漲177%。

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外媒報導，美銀重申「買入」評級，並將目標價從165美元上調至190美元，美銀表示，提高對輝達未來幾年每股盈餘預期，原因是輝達在AI晶片市場4000億美元潛在規模中佔有80%至85%的市佔。

美銀將輝達2025年每股盈餘預期從2.81美元上調至2.87美元；2026年預期從3.90美元上調至4.47美元；2027年預期從4.72美元上調至5.67美元。

美銀分析師表示，我們注意到輝達被低估的自由現金流（FCF）產生的利潤率在45-50%以上，幾乎是七巨頭均值23-25%的兩倍。

此外，輝達在與埃森哲、ServiceNow和微軟等企業合作中發揮日益重要的作用。

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