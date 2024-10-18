晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

愷森能源攜手美商GSSG Solar寰宇太陽能 開發220MW地面型光電案場

2024/10/18 12:53

愷森能源攜手美商GSSG Solar寰宇太陽能，開發220MW地面型光電案場。圖為示意圖。（業者提供）愷森能源攜手美商GSSG Solar寰宇太陽能，開發220MW地面型光電案場。圖為示意圖。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕力麗店（5364）轉投資子公司愷森能源今日宣布，與美商GSSG Solar寰宇太陽能攜手，共同開發台灣太陽光電案場約220MW的地面型光電案場，愷森能源成為GSSG Solar在台灣最重要的戰略開發合作夥伴。

愷森能源指出，目前已掌握中南部地區合計總裝置量達220MW的案件，合作計畫將依照申請進度，分階段陸續於2025年中取得施工許可後正式啟動建置工程，而GSSG Solar預計整體專案將投入約120億元，由愷森能源負責開發整合及統包工程統籌。

愷森能源預估，此次與GSSG Solar的太陽光電案場開發合作，每年總計可發電2.8億度，可供應至少7萬戶家庭一整年的用電量，未來20年累積發電量將超過56億度，為再生能源供應做出可觀貢獻；愷森能源也強調，會以負責任的態度進行土地開發，確保光電案場與環境共存共榮，且尊重土地的價值，並採取一切必要措施盡力避免對環境的影響。

GSSG Solar資深經理Eric Jan則表示，GSSG Solar長期致力於全球太陽能與再生能源投資管理，總部座落於美國丹佛、並於東京及台北設有辦事處，在日本、美國、以及台灣已累計投資超過500MW太陽能專案。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財