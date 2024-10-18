愷森能源攜手美商GSSG Solar寰宇太陽能，開發220MW地面型光電案場。圖為示意圖。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕力麗店（5364）轉投資子公司愷森能源今日宣布，與美商GSSG Solar寰宇太陽能攜手，共同開發台灣太陽光電案場約220MW的地面型光電案場，愷森能源成為GSSG Solar在台灣最重要的戰略開發合作夥伴。

愷森能源指出，目前已掌握中南部地區合計總裝置量達220MW的案件，合作計畫將依照申請進度，分階段陸續於2025年中取得施工許可後正式啟動建置工程，而GSSG Solar預計整體專案將投入約120億元，由愷森能源負責開發整合及統包工程統籌。

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愷森能源預估，此次與GSSG Solar的太陽光電案場開發合作，每年總計可發電2.8億度，可供應至少7萬戶家庭一整年的用電量，未來20年累積發電量將超過56億度，為再生能源供應做出可觀貢獻；愷森能源也強調，會以負責任的態度進行土地開發，確保光電案場與環境共存共榮，且尊重土地的價值，並採取一切必要措施盡力避免對環境的影響。

GSSG Solar資深經理Eric Jan則表示，GSSG Solar長期致力於全球太陽能與再生能源投資管理，總部座落於美國丹佛、並於東京及台北設有辦事處，在日本、美國、以及台灣已累計投資超過500MW太陽能專案。

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