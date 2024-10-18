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股匯雙漲！新台幣微升0.6分 暫收32.162元

2024/10/18 12:20

股匯雙漲！新台幣微升0.6分，暫收32.162元（記者陳梅英攝）股匯雙漲！新台幣微升0.6分，暫收32.162元（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國9月零售數據上升，激勵美元衝高至11周新高，不過今早出現拉回，加上台積電財報、前景佳，帶旺台股飆漲逾600點，外資熱錢回流，新台幣兌美元匯率早盤最高升抵32.11元，中午暫時收在32.162元、升值0.6分，台北外匯經紀公司成交量8.44億美元。

近期國際美元走勢偏強，匯銀主管表示，除了各項經濟數據顯示美國經濟具有韌性，強化聯準會未來溫和降息預期外，歐元央行昨日再度降息，由於歐元佔美元指數比重大，歐元走貶，也是美元指數走高原因之一，加上美國總統大選逼近，投資人風險意識提高，也使資金流向美元，日圓一度貶破150兑1美元大關。

新台幣匯價本週以來在32.1至32.2元之間窄幅整理，今早隨台股氣焰高漲，最高升抵32.11元，來到逾一週高點，隨後又回落至32.17元附近，陷入膠著。

觀察主要亞幣，由於美元衝高後拉回，日圓也稍微喘口氣，暫時回到149附近、人民幣也微幅走揚、韓元則小幅走貶。

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