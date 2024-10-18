竹縣扶植新創企業升級 青創基地5團隊搶下2400萬元補助

新竹青創基地輔導「日日風味所」成功通過SBIR計畫。（新竹縣政府提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕「新竹青創基地」扶持新創企業，今年協助5家進駐團隊成功通過新竹縣市中小企業創新研發計劃（SBIR），並推動企業「以大帶小」合作模式，促進智慧化改善、數位轉型及創新項目，共計獲得經濟部及縣府補助逾2400萬元並落地實踐，進一步加強企業間的聯合創新，為新創企業注入強心針。

透過新竹青創基地的專業輔導，「風城行銷顧問公司」、「日日風味所」、「鴻檸國際行銷有限公司」、「酷瘋國際有限公司」及「果多文創有限公司」等5家進駐團隊近期成功通過SBIR計畫，並獲得新竹縣政府400餘萬元的資金支持，其中包含AI教具、體驗活動、虛擬導覽、整合線上線下行銷及沉浸式娛樂體驗空間等方案，為新創團隊的長久經營打下更好的基礎。

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新竹青創基地除為進駐團隊提供創業初期的資源協助，還透過策略性聯盟，成功申請經濟部產業發展署「2024年製造業以大帶小低碳化與智慧化升級轉型計畫」，補助金額達2000萬元，輔導進駐團隊「匯百川有限公司」與在地傳統製造業結合，為企業提供設備機聯網的IoT整合與規劃服務，推動跨企業合作與技術整合，提升生產稼動率、產品良率，助力企業穩健成長。

新竹青創基地也協助進駐團隊「鴻檸國際行銷有限公司」所產出的檸檬茶禮盒，獲得台灣百大伴手禮的殊榮，以及協助「祐鵬公司」利用傳統中醫診斷與科學醫療方法，於今年度結合其開發的心壓計，將預防醫療的概念於中醫診所實際落地與營運。

縣長楊文科表示，縣府自2021年8月成立新竹青創基地，定期舉辦涵蓋創業策略、數位行銷、產品研發及財務管理等專業課程，為新創團隊提供理論與實務兼具的指導，輔導團隊累積迄今39組。基地年底也規劃參與國際級新創展會2024 Meet Taipei，希望可以增加團隊曝光，爭取更多合作機會。

相關詳情可上新竹青創基地官方網站（https://startup-hc.tw/），或是「新創竹夢資源網」（https://hys.hsinchu.gov.tw/）查詢。

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