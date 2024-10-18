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英特爾錢不夠了？CNBC爆：正兜售「這家子公司」股權籌資金

2024/10/18 11:31

美國半導體巨頭英特爾（Intel）近年來營運陷入困境。（彭博）美國半導體巨頭英特爾（Intel）近年來營運陷入困境。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國半導體巨頭英特爾（Intel）近年來營運陷入困境，市場傳出，英特爾目前正尋求出售子公司阿爾特拉（Altera）的少數股權，藉此籌集數十億美元的現金。

《CNBC》報導，知情人士透露，英特爾正尋求一項對Altera市值約170億美元的交易，而英特爾是在2015年以167億美元的價格收購了Altera。

知情人士指出，英特爾本週就和一些私募股權以及策略性投資人接洽，提出了有關 Altera 的出售提案，英特爾還向一些投資人透露了出售Altera多數股權的可能性。

英特爾的1位代表拒絕置評。

報導稱，此次出售代表了英特爾對Altera的立場突然轉變。就在上個月，英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）還說，英特爾的領導層認為，Altera是公司未來的核心組成部分。

英特爾先前還表示，可能會通過首次公開發行（IPO）來變現Altera業務，最快會在2026年進行。但引入戰略性投資或私募股權投資的計畫，將會加速計畫實施。

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