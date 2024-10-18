台積電1人武林！飆漲50元收1085元新天價 台股大漲433點

台積電飆漲50元收1085元新天價（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台股今在台積電（2330）開高，直衝1100元大關，指數一度觸大漲660點，觸及23713點，不過，受光電、IC設計、半導體等電子股開高下殺衝擊，加上台積電股價漲勢收斂，終場指數漲433.43點，收23487.27點，成交量4849億元。

台積電財報報佳音，董事長魏哲家曝AI需求瘋狂，現在才開始，激勵週四台積電ADR飆9.79%，股價來到205.84美元，台股週五在台積電開盤飆漲60元，以1095元開出，刷新歷史新高，股價直衝1100元大關，指數開盤漲566.73點，以23620.57點開出，在台積電領電子股全力衝刺，金融與傳產助攻，指數開高走高，漲660點，來到23713點。

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不過，在台積電與金融股領指數衝高後，隨著光電、IC設計、半導體等電子股賣單砍出，加上台積電漲勢收斂，終場指數漲433.43點，收23487.27點，成交量4849億元。

前10大成交額漲跌互見，台積電漲50元，收1085元歷史新高，成交額923.57億元，排名第1；鴻海跌1元，收207.5元，成交額210.92億元，排名第2；廣達漲6.5元，收307元，成交額175.25億元，排名第3；晟銘電漲5.5元，收159元，成交額110.6億元，排名第4；聯發科漲30元，收1305元，成交額109.04億元，排名第5。

昇陽半導體跌5.5元，收134.5元，成交額107.59億元，排名第6；聯鈞跌15元，收232元，成交額105.32億元，排名第7；奇鋐漲2元，收681元，成交額86.86億元，排名第8；大立光跌220元，成交額2325元，成交額69.82億元，排名第9；京元電子跌7元，收127.5元，成交額66.37億元，排名第10。

台積電昨日舉辦法說會，第三季財報艷，稅後純益約新台幣3252.6億元，季增31.2%、年增54.2%，毛利率達57.8%，營業利益率為47.5%，雙率皆超標並創近7季新高，每股稅後盈餘高達12.54元，創單季獲利新高。

第4季營收指引中位數季增13%，毛利率預估區間在57-59%。HPC（高速運算）相關佔營收比超過一半。

各家外資上修台積電獲利預估，美系外資上修2024-2026年毛利率來到56%、56.5%、58.5%，EPS（每股盈餘）各為44.9元、57.5元、73.5元，另有美系外資預估明年EPS高達61.3元，後年達78.2元。

台積電1人武林！台股大漲433點（資料照）

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