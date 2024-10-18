黃金破新高！今年狂飆逾30％ 調查曝「這時」衝破3000美元關卡

週四（17日）黃金價格上漲。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕週四（17日）黃金價格創下歷史新高，因美國總統選舉和中東戰爭的不確定性促使投資者尋求避險資產，同時寬鬆的貨幣政策環境也推高金價，今年黃金價格飆漲30%以上，突破了歷史最高水準，而分析師指出，本週稍早LBMA公布民調，顯示黃金價格的基本預期是明年漲至3000美元附近。

現貨黃金上漲0.7%，報每盎司2690.60美元；12月交割的黃金期貨價格上漲0.6%，報每盎司2707.5美元。

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《路透》報導，上個月聯準會降息0.5個百分點後，進一步降息的前景以及持續的地緣政治不確定性的推動，今年黃金價格飆漲30%以上，突破了歷史最高水準。

WisdomTree分析師沙阿（Nitesh Shah）指出：「除了中東局勢令人擔憂以外，美國大選也即將到來，這是場競爭非常激烈的選舉，會產生一連串不確定性，而黃金往往是不確定時期的投資選擇。」

參加倫敦金銀市場協會年度聚會（LBMA）的代表預測，未來12個月黃金價格將升至2941美元、白銀價格將升至每盎司45美元。

丹麥盛寶銀行（Saxo Bank）分析師奧勒漢森（Ole Hansen）則表示：「本週稍早LBMA公布民調，顯示黃金價格的基本預期是明年漲至3000美元附近，而白銀的表現甚至更好。」

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