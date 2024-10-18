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英特爾舉白旗投降！放棄在AI賽道與輝達競爭

2024/10/18 10:42

英特爾放棄在AI賽道與輝達競爭，將專注於Gaudi 3人工智慧解決方案（彭博）英特爾放棄在AI賽道與輝達競爭，將專注於Gaudi 3人工智慧解決方案（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英特爾舉白旗投降！英特爾表示，已經放棄了與輝達（NVIDIA）在AI（人工智慧）競賽，現在正尋求透過其新的Gaudi 3人工智慧產品推出經濟高效的解決方案。

外媒報導，英特爾Team Blue似乎終於意識到，與NVIDIA進行「運算能力」競賽，並不是他們擁有永續業務的可行途徑。

相反，公司現在正在開發1個相對較少的人工智慧業務領域，這是1種具有成本效益的人工智慧加速器實施方式，這可能會讓該行業的大部分人感到高興。

根據CRN的1份報告，英特爾將其最新的Gaudi 3 AI GPU定位為有價值的產品，具有市場上最佳的性價比。

英特爾副總裁兼無人機事業部總經理阿尼爾·蘭杜里（Anil V. Nanduri）表示，雖然從正面的效能角度來看，Gaudi 3「沒有趕上」NVIDIA最新的 GPU，但該加速器晶片非常適合支援經濟的系統，用於運行基於任務的模型和開源模型。公司具有「傳統優勢」的地方。

英特爾聲稱，其 Gaudi 3 系列提供的性能與 NVIDIA 廣受歡迎的 H100 AI 加速器相當，特別是在推理工作負載方面，隨著「以推理為中心」的 LLM 模型首次亮相，推理工作負載大幅上升。

從實際數據來看，Intel聲稱Gaudi 3 AI加速器的性價比比NVIDIA的H100高出80%，而在Llama-2上進行基準測試時，性價比差異高達2倍，這確實令人印象深刻。

然而，在浮點運算測試中，Gaudi 3 AI GPU 確實感覺不如 NVIDIA 的替代品，這表明硬核 AI性能目前還不是英特爾的菜。

Team Blue意識到，在硬體主導地位方面，他們無法與NVIDIA 競爭，令人驚訝的是，英特爾聲稱他們並不打算利用主流市場參與者的需求。從長遠來看，他們相信，一旦人工智慧狂熱和大型資料中心背後的熱潮消退，較小的法學碩士模型將得到更廣泛的採用。

Nanduri表示，我們開始看到人們開始質疑投資回報、成本、功率和其他一切，這就是我們放棄與輝達AI市場競爭，而是專注於Gaudi 3AI 解決方案。

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