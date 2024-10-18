「x86聯盟」打擊輝達AI市場影響力？黃仁勳親自回應了

輝達執行長黃仁勳表示，X86聯盟對於維持架構是必要的（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英特爾（Intel）攜手超微（AMD）組「x86聯盟」應對安謀（Arm）的挑戰，並間接打擊輝達在AI市場影響力，對此，輝達執行長黃仁勳親自回應說，X86聯盟對於維持架構是必要的，我認為他們正在做的事情，真的很棒。

外媒報導，英特爾、超微和其他幾家主流公司組「x86聯盟」，旨在共同推動架構的未來發展並確保平台之間的交叉相容性。

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據稱此舉間接打擊了輝達（NVIDIA）對AI市場的影響力，不過，黃仁勳回應表示，我們支持x86，他指出，X86對我們來說非常重要，我們為PC、工作站、資料中心提供支援，因此，架構碎片化的事實對產業來說並不好。所以我喜歡他們所做的事情，我認為他們正在做的事情，真的很棒。

NVIDIA相信，隨著行業競爭，x86細分市場正在日益分裂，而聯盟集團將發揮自己的作用，確保「x86細分市場」團結一致，以實現未來的發展。

報導指出，雖然黃仁勳的言論非常有趣，無論如何，「x86聯盟」肯定會讓NVIDIA 感到困擾，因為它現在將面臨來自一群主要專注於人工智慧市場的公司合作的競爭。

x86聯盟成立之際，PC市場正受到 ARM 架構主導地位的衝擊，高通等公司推出的解決方案大受歡迎。不僅如此，NVIDIA和聯發科也太期待發布基於ARM架構的AI PC晶片，這表明隨著時間的推移，x86面臨越來越激烈的競爭，可能是有史以來最激烈的。

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