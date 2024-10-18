美股大崩盤將至！投行「2理由」示警：明年暴跌25％

美國股市今年以來屢創新高，但1位華爾街策略師警告，在經歷2024年的強勢之後，標普500指數在2025年可能大幅下跌。（美聯社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國股市今年以來屢創新高，但1位華爾街策略師警告，在經歷2024年的強勢之後，標普500指數在2025年可能大幅下跌。美國投行Stifel分析師班尼斯特（Barry Bannister）提出2大理由，分別是AI非新科技，以及通膨可能再次升溫，預測標普500指數將在2025年大幅下跌25%，至4750點，回到2024年初的水準。

《彭博》報導，班尼斯特週三（16日）接受採訪時坦言，市場很難維持這些漲幅，他認為，目前股市上漲背後的重要驅動因素之一是AI，但AI並非一項新技術。

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班尼斯特指出，過去80年來，所有主要牛市通常伴隨全新科技出現，50年代是核能，60、70年代分別是電腦和半導體，然後到了90年代是網路和光纖，現在則是所謂的生成式AI。班尼斯特認為，AI主要是利用網路數據，所以不算是「革命性技術」，「因此，我將其稱為頂級進步，而不是新科技。」

班尼斯特也表示，宏觀經濟背景讓他認為，基於美國政府大舉支出，以及通膨壓力可能重燃，標普500指數可能會在2024年結束後下跌。

班尼斯特說：「我們現在處於美國高度政治化的環境。民粹主義已經出現，而且將持續存在。這次大選鬥爭，實際上是關於哪一種民粹主義，是右翼民粹主義還是左翼民粹主義會佔上風。但毫無疑問，民粹主義已經贏了。因我們將看到美國政府大舉支出，GDP將超過利率。

班尼斯特因此預測，在2025年至2026年間，通膨可能會在一定程度上走高。聯準會將不得不再次作出應對，進一步導致市場出現波動。

班尼斯特認為，標普500指數2024年可能會再漲10%，至6400點左右，但隨2025年通膨抬頭，該指數恐回落25%，至4750點，回到2024年初的水準。

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