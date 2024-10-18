台積電的亮麗財報是「雙面刃」 ! 美媒直指 : 美科技業嚴重依賴、恐構成風險

台積電在全球晶片產業裡具關鍵位置。美媒認為，恐對美國科技公司構成風險。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台積電（TSMC）第3季財報數字亮眼、驚豔市場，顯示AI晶片需求強勁的趨勢，讓市場投資人也放下擔心，目前還沒有泡沫破滅的跡象。然，《巴隆週刊》認為，短期來看，台積電的業績對市場是一個提振，但從長遠觀察，這恐暴露了人工智慧晶片繁榮背後的軟肋。

《巴隆週刊》表示，台積電的獲利表現，通常被市場視為半導體需求的風向指標。但這亮麗的財報數字有著一體兩面，一方面是投資人對於AI市場前景仍是樂觀，但另一方面也同時提醒市場，美國科技業對於台積電的嚴重依賴。

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往年在先進半導體的領域，是由台積電、英特爾、三星這3家製造商激烈競爭，但現今台積電已成功擠壓另2位競爭對手的市佔率、並增強其領域的主導地位。

《巴隆週刊》表示，從自由市場、科技產業的角度來看，這不是問題，但從地緣政治角度來看，考慮到台海之間的政治緊張關係，台積電位於台灣的總僅距離中國海岸約100英里，作為美國科技業唯一的半導體先進晶片關鍵供應商，這是一種令人不安的情況。

《巴隆週刊》在7月時曾報導，台灣科技產業對全球供應鏈的重要性，怎麼強調都不為過。目前全球約90%最先進的晶片，包括手機內部的主處理器、AI GPU和PC，都是由台積電的台灣廠所製造。如果台灣的安全局勢大幅惡化，整個全球經濟（而不僅僅是晶片）都可能崩潰。

如果美國無法獲得台灣的晶片製造能力，消費者將難以購買電子產品和其他現代生活必需的產品。如果沒有更換零件，公司電腦系統就會故障。整體而言，這種中斷將比我們在新冠肺炎疫情高峰期所看到的晶片短缺情況嚴重得多。

《巴隆週刊》指出，美國已試圖為失去台灣晶片做好準備，美國兩黨於2022年通過的《晶片法案》正在幫助將部分晶片製造帶回美國，但正在開發的項目數量太少，無法彌補台灣的產能。且，台積電最早要到2028年才會在美國本土生產「目前」最先進的晶片，但到那時候，這些晶片也可能已過時了。

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