大家都關注領頭羊「護國神山」！分析師：台積電才能反映市場熱度

台積電昨（17）日召開法說會。（法新資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕艾司摩爾（ASML）下調了2025年的財測，導致半導體股走低後，台積電昨（17）日召開法說會，公布優於預期的第3季業績，並上調2025年銷售預期，引領晶片股走高，安撫了投資者對人工智慧（AI）的信心，分析師也認為，台積電優於預期的營利，比ASML的疲軟更能反映AI晶片市場，因此大家都關注。

TECHno analysis Research創辦人兼首席分析師歐唐納（Bob O'Donnell），與Seana Smith、科技大廠微軟（Microsoft）總裁史密斯（Brad Smith）在Morning Brief上討論了他的觀點。

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歐唐納表示，中國的問題和英特爾（Intel）、三星（Samsung）的挑戰，導致ASML調整了其指引，他強調「這不是整個行業的問題」。

他說，台積電的發展是行業更好的領頭羊，重要的是，台積電讓大家看到了巨大的成長，甚至是更好的2025年指引，表明了需求強度預計持續強勁。

歐唐納更指出：「你看，AI是真實的，需求是真實的，而且還在持續中，未來有更多的機會。」

「台積電的定位非常有利，這就是為什麼大家都關注，因為台積電推動了絕大多數，特別是我們所看到的人工智能高端半導體市場。」歐唐納表示。

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