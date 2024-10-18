艾司摩爾、台積電同預示「AI前景樂觀 」! 外資 : 最大受益者仍是「這公司」

隨著下一代AI基礎設施的建立，輝達營運將持續受惠。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕全球晶片產業裡的2大核心巨擘艾司摩爾（ASML）和台積電（TSMC）前後腳發布最新財報，儘管財報趨勢方向不同，但卻同樣點出一個現象，就是「AI晶片需求持續激增」。市場認為，輝達（NVIDIA）等人工智慧晶片企業的股票上漲趨勢可能還未結束。

華爾街著名投資公司Wedbush發布最新一份研究報告稱，隨著下一代AI基礎設施的建立，從今天到2027年，以輝達的AI GPU為主的整個AI基礎設施的市場規模，可能會大幅增長10倍。

請繼續往下閱讀...

報導指出，2大半導體龍頭印證目前市場的AI狂潮仍持續，專注於資料中心的各類AI晶片需求旺盛，此領域市佔率高達80%-90%的輝達仍將受益。

台積電上修今年營收展望、全力拚增近30%，不但超過自家上一季的指引，也優於市場分析師預期的20%-25%。該公司預計，今年的資料中心人工智慧伺服器晶片相關收入將增加一倍以上，其中包括輝達、博通等人工智慧晶片。

台積電強調，AI晶片需求前景非常樂觀，台積電客戶對CoWoS先進封裝的需求遠超過公司的供應。

ASML雖然下調財測，但也表態是晶片廠產能過剩，而非全球半導體需求放緩，對於AI看法仍是非常樂觀。ASML財務長Roger Dassen在業績聲明中指出，AI相關晶片的需求確實在快速成長，其他部分半導體市場的復甦則弱於預期。

花旗集團的最新預測數據，到2025年美國四大科技巨頭，包括Meta、亞馬遜、Google、微軟的數據中心相關資本支出預計將年增至少40%-50%，大量的資本支出與生成式人工智慧相關。

花旗分析師團隊表示，以成本（TCO）和投資回報率（ROI）的考量來說，資料中心營運商青睞輝達的整體伺服器硬體系統。他們強調，輝達的硬體和CUDA CoLLab加速軟體平台上運行各種應用程式（包括AI訓練/推理應用程式）有更高層次的效能。

花旗報告強調，CUDA生態系壁壘是輝達「最強大的護城河」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法