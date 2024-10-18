台積電ADR暴漲近10％！晶片股提振 道瓊再攻新高

台積電ADR週四大漲9.79%。（彭博社）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國道瓊工業指數週四續漲，創過去5個交易日第4個收盤紀錄新高，原因是優於預期的零售銷售表明美國消費強勁，加上台積電的樂觀預測提振了晶片類股。道瓊上漲161.35點、0.37%，標普500指數微跌0.02%，那斯達克指數上漲0.04%，費城半導體指數上漲0.95%。台積電ADR暴漲9.79%，收在205.84美元。

綜合外媒報導，全球最大的晶片製造商台積電，利潤超出市場預期，並預測第四季度營收將在人工智慧晶片需求的推動下大幅成長，在美國上市的股價飆升9.79%，而台積電客戶輝達上漲0.9%，收在136.93美元，樂觀情緒蔓延到其他晶片股，帶動費城SE半導體指數上漲近1%。

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週四公佈的新經濟數據也提振股市。9月的零售銷售數據顯示，消費者支出依然強勁，每月支出成長0.4%，高於原先預測的0.3%。不包括汽車在內的銷售額猛增0.5%，遠高於預期的0.1%。截至10月12日當週初請失業金人數也低於預期。

道瓊工業指數上漲161.35點或0.37%，收在43239.05點。

標準普爾500指數下跌1.00點或0.02%，收在5841.47點。

那斯達克指數上漲6.53點或0.04%，收在18373.61點。

費城半導體指數上漲48.95點或0.95%，收在5204.81點。

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