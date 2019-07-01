英特爾新一代處理器 台積電3奈米打造

〔記者洪友芳／新竹報導〕英特爾昨在台亮相新一代的Intel Core Ultra 200Ｖ系列與Core Ultra 200S系列處理器產品，首度將AI PC功能導入桌上型電腦平台，處理器委由台積電（2330）先進製程打造，其中運算晶片塊（Compute tile）更以台積電3奈米製程生產。

英特爾並邀請宏碁、華碩、華擎、BIOSTAR映泰、戴爾、技嘉、台灣HP、Lenovo、LG、台灣微軟、微星科技等11家合作夥伴共襄盛舉，共同推動AI PC的發展與應用。

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英特爾副總裁暨台灣分公司總經理汪佳慧表示，英特爾新一代Intel Core Ultra處理器的推出，象徵著終端運算裝置的重大突破，透過大幅提升筆記型電腦及桌上型電腦的運算效能、強化耗能表現，帶來更好的使用體驗與釋放終端AI潛力。英特爾更與生態系夥伴緊密合作，共同加速AI在終端市場的發展。

英特爾表示，Intel Core Ultra 200V系列處理器的CPU、GPU與NPU整體平台算力高達120兆次（120 TOPS），能夠以極低的功耗完成高效且複雜的AI運算，搭配一系列電源管理與相關技術，可滿足全天電池續航力，為AI PC市場帶來革命性的進展。

此外，透過英特爾的Foveros先進封裝技術，並採用內裝記憶體（Memory on Package），將記憶體整合至處理器封裝內，可提供更強大的繪圖、AI運算與多媒體處理能力，加速資料存取並降低延遲與整體系統功耗。

Intel Core Ultra 200S系列處理器為英特爾首款AI PC桌上型處理器，搭載高達8個新一代桌上型電腦效能核心（P-Core），以及高達16個新一代效率核心（E-Core）。

英特爾表示，透過新的NPU，能滿足全新的AI遊戲和創作應用，相較於市面上的旗艦型處理器，在支援AI的創作者應用程式中，效能最高可提升50%。相較市面上旗艦型處理器，遊戲效能更能提升高達28%。在日常應用中，功耗最多更可降低達58%。

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