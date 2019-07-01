晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

英特爾新一代處理器 台積電3奈米打造

-0001/11/30 00:00

〔記者洪友芳／新竹報導〕英特爾昨在台亮相新一代的Intel Core Ultra 200Ｖ系列與Core Ultra 200S系列處理器產品，首度將AI PC功能導入桌上型電腦平台，處理器委由台積電（2330）先進製程打造，其中運算晶片塊（Compute tile）更以台積電3奈米製程生產。

英特爾並邀請宏碁、華碩、華擎、BIOSTAR映泰、戴爾、技嘉、台灣HP、Lenovo、LG、台灣微軟、微星科技等11家合作夥伴共襄盛舉，共同推動AI PC的發展與應用。

英特爾副總裁暨台灣分公司總經理汪佳慧表示，英特爾新一代Intel Core Ultra處理器的推出，象徵著終端運算裝置的重大突破，透過大幅提升筆記型電腦及桌上型電腦的運算效能、強化耗能表現，帶來更好的使用體驗與釋放終端AI潛力。英特爾更與生態系夥伴緊密合作，共同加速AI在終端市場的發展。

英特爾表示，Intel Core Ultra 200V系列處理器的CPU、GPU與NPU整體平台算力高達120兆次（120 TOPS），能夠以極低的功耗完成高效且複雜的AI運算，搭配一系列電源管理與相關技術，可滿足全天電池續航力，為AI PC市場帶來革命性的進展。

此外，透過英特爾的Foveros先進封裝技術，並採用內裝記憶體（Memory on Package），將記憶體整合至處理器封裝內，可提供更強大的繪圖、AI運算與多媒體處理能力，加速資料存取並降低延遲與整體系統功耗。

Intel Core Ultra 200S系列處理器為英特爾首款AI PC桌上型處理器，搭載高達8個新一代桌上型電腦效能核心（P-Core），以及高達16個新一代效率核心（E-Core）。

英特爾表示，透過新的NPU，能滿足全新的AI遊戲和創作應用，相較於市面上的旗艦型處理器，在支援AI的創作者應用程式中，效能最高可提升50%。相較市面上旗艦型處理器，遊戲效能更能提升高達28%。在日常應用中，功耗最多更可降低達58%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財