沛星AI研究成果 獲國際權威機構肯定

沛星旗下研究團隊AI論文獲國際權威機構肯定。（沛星提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕人工智慧（AI）與軟體即服務（SaaS）技術整合商沛星互動科技（Appier，TSE：4180），致力於運用AI技術協助企業進行商業決策，管理層今天表示，旗下研究團隊投稿的3篇論文受到國際權威AI會議神經信息處理系統大會（NeurIPS）、自然語言處理聯合大會（EMNLP）入選採納。

觀察沛星持續深化AI技術創新與產學合作，營運團隊為擴大技術研發綜效，在今年2月成立AI研究團隊，將多年累積的技術能量與成果發表於國際權威學術研討會。今年投稿的3篇論文全數入選，在台灣企業圈當中屬於難能可貴的表現，凸顯AI和自然語言處理領域的實力獲得國際肯定。

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沛星指出，相關研究成果將應用於旗下廣告雲、個人化雲與數據雲等3大SaaS平台中，包括廣告創意生成、知識型對話機器人、即時產品顧問與電商客服、超個人化行銷應用、顧客數據平台報告自動生成、以及垂直產業模型優化等場景。不斷透過軟體智慧化將AI轉換為投資回報，助力客戶實現業務成長的企業願景。

沛星執行長暨共同創辦人游直翰表示，人工智慧是公司創立以來的核心DNA，「促使我們積極投入AI 和LLM領域的前瞻研究，探索 AI 在未知領域的無限潛力」，憑藉著沛星在研發方面的穩固基礎與研究動能，後續將進一步加速數據運用與模型優化的效益，助力客戶開創全新的商業價值與機會，加速普及AI應用。

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