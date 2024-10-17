台積電業績報喜 ADR盤中狂飆逾12％

台積電業績亮眼。（彭博）

首次上稿 10/17 21:12

更新時間 10/17 22:38

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台積電（2330）今日法說會釋出多項利多，第三季獲利年增54%，預估第四季營收季增12.76％，全年營收可望較去年同期增加近3成，加上董事長魏哲家強調，AI需求是真的，不會是泡沫，需求才剛開始且將持續多年，激勵台積電ADR週四（17日）盤中狂飆超過12%，帶動晶片股走揚，輝達也上漲逾2%。

請繼續往下閱讀...

台積電17日公佈2024年第3季財報，稅後純益約3252.6億元，年增54.2%，毛利率達57.8%，每股盈餘為達12.54元，創單季獲利新高。第四季營收以美元估算約261億至269億元之間（約台幣8352億元到8608億元），季增11.06%至14.46%，全年營收以美元計約年增近3成，較上季預估24%-26%再度上修。

對於外資法人關切AI需求是否會是泡沫？台積電董事長暨總裁魏哲家表示，「AI需求是真的（AI is Real）」，不會是泡沫，台積電也使用AI有效提高產能效率，他相信需求才剛開始，將會持續多年。

由於業績亮眼及前景光明，激勵台積電ADR盤前一度大漲超過9%，開盤後也呈現走揚態勢，台北時間17日晚間10點39分，台積電ADR暫報每股210.61美元，漲幅12.34%，輝達漲幅2%左右。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法