元太、雲創通訊、三商家購合力將電子紙貨架標籤導入美廉社。（元太提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕電子紙大廠元太（8069）17日宣布與雲創通訊、三商家購策略合作，從電子紙到系統串接共同合作，助力全台美廉社門市導入電子紙貨架標籤，打造智慧新零售計畫及零售永續生態鏈。

本項目總投資金額逾新台幣4.5億元，美廉社將成為導入電子紙貨架標籤最多門市的零售通路。目前美廉社已經啟動導入全台門市計畫，預計明（2025）年中全台門市將安裝完畢。

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元太總經理甘豐源表示，元太的目標用電子紙讓所有的表面更加智慧且永續（We make surfaces smart and green），而每天與消費大眾接觸的零售貨架標籤和廣告看板，正是能幫助元太實現願景的重要環節。

三商家購總經理邱光隆表示，本次投資除了評估ESG減碳目標外，隨著就業人口結構老化，為改善缺工問題，使用電子紙貨架標籤好處不少，包含減少每次上下架的紙本價卡印刷成本、物流運輸成本，經初步計算，導入電子價卡後，每間門市每天可省下超過1小時的工時，來提供更多的軟性服務給顧客。

另一方面，每個電子紙貨架標籤使用壽命達7至10年，以這次使用的2.2吋電子紙貨架標籤來說，美廉社全台門市一年可減少近7000公噸的碳排放，未來將邁向全店低碳無紙化目標。

電子紙貨架標籤能提供即時變價、促銷活動、店面美化、高效作業、降低成本、完整商品資訊等，具備實質降低碳排放及促動消費市場功能，都能為顧客帶來新的消費體驗。

邱光隆指出，與元太及系統商雲創通訊三方合作是中長期ESG永續經營的規劃，美廉社不僅已於第二季在示範門市導入測試效能，第四季則已啟動導入全台門市計畫，預計明（2025）年中全台門市將全數安裝完畢。未來也不排除導入更大尺寸的電子紙廣告看板，甚至應用於物流中心等，規劃零售業ESG永續的長遠計畫。

雲創通訊總經理魏駿愷表示，作為台灣在地的電子紙標籤系統廠商，這次與三商家購合作，結合元太的電子紙技術，與自有的Sub-1GHz通訊技術，打造出高效穩定的電子紙標籤解決方案ELSA，此方案具備超長傳輸距離的特性，能夠確保數據傳輸的穩定性與精準度，完美符合零售多型態門市的需求。

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