先匯款就可幫忙找回詐騙款項？櫃買呼籲小心「二次詐騙」

櫃買中心籲慎防二次詐騙，切勿輕信來路不明的訊息。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕櫃買中心日前遭詐團冒名利用，以董事長簡立忠等首長名義、活動照片，發布投資詐騙訊息，誘騙投資人入金並導致其蒙受損失。櫃買中心今表示，該案演變為對受害者的二次詐騙，不法分子謊稱律師或反詐組織誘騙受害人「可以幫忙取回被騙走的錢財」，要求受害人先付錢而後捲款，提醒民眾務必當心「二次詐騙」。

櫃買中心說明，不法分子以協助受害者追回遭詐騙的款項為誘餌，偽裝成律師、駭客或反詐組織，在社群網站上刊登假的反詐騙廣告，並謊稱已成功幫助受害者追回被詐騙的款項，企圖誘導民眾誤信有民間的專業人士可以諮詢並進行自救。

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但是，一旦受害者請求協助，詐騙集團就會詢問求助者的被害情形及損失金額，或試探性詢問其是否留下被詐騙的匯款單據，藉以評估其財產規模準備進行二次詐騙；隨後詐騙集團會謊稱只要繳交諮詢費、處理費或在指定平台配合操作，就可以追回遭詐騙的款項，這都是謊言。

櫃買中心指出，求助者若聽信詐騙集團的謊言進行繳費或操作，使其順利得手，便會遭到詐騙集團以各種話術推托或拒絕付款，甚至直接封鎖，此時被害人才發現再次受騙上當。

櫃買中心呼籲，近來詐騙集團瞄準受害者不甘、焦慮、脆弱且急於追回損失的心態，偽裝成專業人士謊稱可以協助追回被詐騙的款項，進行二次詐騙，已成為新崛起的詐騙手法。民眾若遭受詐騙，應至檢警單位報案，切勿輕信來路不明的律師廣告、簡訊或網路訊息，避免遭受二次詐騙。

櫃買中心再次強調，投資人若有發現疑似證券期貨詐騙情事，可立即撥打「證券期貨反詐騙諮詢專線」（02）2737-3434或至金管會網站「防範非法及詐騙專區」查證，若被詐騙可利用警政署反詐欺專線165報案、或下載數發部「網路詐騙通報查詢網」打詐APP檢舉，不幸遭到詐騙損失可向檢調單位提出告訴及告發，切勿輕信來路不明的訊息，以免蒙受損失。

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