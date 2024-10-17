AI世代潛藏新興威脅 趨勢科技曝3資安隱憂

趨勢科技表示，AI助理是資訊傳送門，也可能成為駭客入侵的任意門。（業者提供）

〔記者徐子苓／台北報導〕生成式AI精準又巧妙的回饋，主要仰賴人類日常使用社群媒體、瀏覽網頁與應用程式中的大量數據資料，在提升工作效率與生活樂趣時，若民眾個資遭不慎濫用或常用的AI助理遭惡意汙染，將衍生嚴重的資安問題。資安大廠趨勢科技剖析AI世代下，民眾使用AI助理、上社群、瀏覽網頁時的3大資安隱憂，籲民眾留心並重視網路身份安全。

趨勢科技剖析AI世代下，民眾使用AI助理、上社群、瀏覽網頁時的3大資安隱憂如下：

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1、AI助理是資訊傳送門，也可能成為駭客入侵的任意門。「請給我abc銀行連結」、「幫我找最便宜的班機並提供訂購連結」，你和AI助理是否也有過類似的對話情節？然而，若生成式AI的相關應用遭駭客植入病毒，或不慎讀取機密資料，可能導致AI助理提供錯誤資訊，甚至誤導用戶執行惡意指令或點入釣魚網址。

趨勢科技提醒民眾，使用AI助理、聊天機器人時，切勿隨意提供機密資料以保障個人隱私，同時務必審視其提供內容的合理性，在點選外部連結前也必須再三留意，以避免落入個資外洩或裝置中毒等風險當中。

2、社群連動帳號好便利，當心被盜好失意。「我們注意到您從不同裝置和地點登入」，當遇到帳號要求在其他位址登入，民眾通常會收到社群官方通知以保障安全。而現今有許多民眾經常使用社群帳號授權登入第三方應用程式，或使用相同帳密登入其他網站。

趨勢科技提醒，若觀察到社群帳號有疑似被盜用的跡象，除了通報官方、刪除可疑的IP位址、告知親友勿點擊訊息連結或主動回覆外，也須儘速更換設定高強度的密碼。

3、Cookie讓網站瀏覽更順暢，但不定期清理引發隱私侵犯、個資外洩真惆悵。「你是否同意並繼續此網站使用Cookie？」在進入許多網頁時，經常看到類似的通知。啟用Cookie讓網路瀏覽更流暢，省去每次重複登入會員網站，但未定期管理則會導致運作速度變慢，甚至產生個人資料存取的隱私問題。

趨勢科技建議民眾每月定期清理，並在登出某個網站時，清除該網站過去存取的所有Cookie，以確保個人資訊安全與維持良好的網頁瀏覽體驗。趨勢科技產品PC-cillin 2025升級AI Cookie辨識模型，可以阻擋廣告追蹤器蒐集瀏覽紀錄，當用戶管理Cookie時，也可只清除跨網域與廣告追蹤用Cookie，讓用戶在不影響登入狀況下，兼顧上網便利性與安全防護。

趨勢科技產品行銷經理朱芳薇表示，今年AI PC、AI手機、AI應用等討論度相當高，也象徵生成式AI逐漸以各種型態普及在日常生活之中。AI時代下，駭客會濫用AI擴大攻擊面，而不斷更新的AI應用也可能潛藏安全隱私問題，導致網路世界充斥更多傳統與新興威脅，消費者因而需要隨時保持警覺、採用與時俱進的安全措施來抵禦各種威脅。

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