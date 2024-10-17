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台北紡織展3天落幕 預估創造16億元商機

2024/10/17 20:03

紡拓會預估，今年台北紡織展創造的潛在商機上看5000萬美元。（記者方韋傑攝）紡拓會預估，今年台北紡織展創造的潛在商機上看5000萬美元。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕台北紡織展（TITAS）15日開幕、今日閉幕，根據紡拓會統計，今年共計有11個國家、385家廠商參展，攤位規模達到990個，在為期3天的展期當中，約有3萬1500人次的買家到場參觀採購，預估未來創造的商機上看5000萬美元（約新台幣16億元）。

紡拓會表示，在全球邁向淨零碳排的浪潮之下，企業面臨強化供應鏈碳管理與提升經營韌性的挑戰。台北紡織展此次聚焦「永續環保、機能應用與智慧製造」3大核心主題，展示符合全球紡織產業發展趨勢的創新技術。

紡拓會觀察，此次參展的企業皆致力於開發涵蓋運動、健康、醫療等領域的高功能環保紡織品，以生物降解、生質纖維、可回收、單一材質材料為主，除了運用漁網、蚵繩、農業廢棄物再製紗線，也採用減少染色廢水與降低碳排的製程，如無水染色及原液染色等技術。

在機能應用方面，台廠產品已具備吸濕排汗、除臭抑菌、防污涼感等功能，並向市場提供安全防護織物，用於工安、消防、軍用等領域。此外，本次展覽同步整合紡織上中下游製造商與紡織機械、縫紉業者，展示結合物聯網、人工智慧等智慧製造技術，為全球品牌商打造低碳、高品質、可追溯的解決方案。

關於此次參展的國際買家，來自美國、加拿大、英國、德國、義大利、荷蘭、挪威、瑞典、芬蘭、南非、澳洲、紐西蘭、日本、韓國，共14個國家近70個品牌業者，與參展商進行超過800場採購洽談會。今年同步邀請韓國、越南、印度、法國等參觀團，為台灣紡織產業迎來更多商機與活水。

紡拓會強調，為實踐環保與永續發展的承諾，展會結束後，所有展示板和服裝都將被回收再利用。預計2025年台北紡織展將於10月14日至16日在南港展覽館1館舉行，在經濟部國際貿易署及業界的鼎力支持下，有信心推升台灣紡織品在全球的市佔率及競爭力，讓MIT產品能夠在全球市場繼續發光發熱。

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