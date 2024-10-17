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卓榮泰籲加強打造主權AI軟體 經部盼四年「超韓趕星」

2024/10/17 18:46

經濟部與國科會共同合辦2024台灣創新技術博覽會。（記者林菁樺攝）經濟部與國科會共同合辦2024台灣創新技術博覽會。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕行政院長卓榮泰今天（17日）出席「2024台灣創新技術博覽會」時表示，全球正進入主權AI運用時代，台灣的軟體也要迅速改善，包括大型語言模型、主權AI等，秉持創新驅動、普惠大眾原則，讓各行各業透過AI解決問題。

卓榮泰致詞時表示，台灣除了民主、經濟，另一項近年發展起來的就是科技，隨半導體、AI迅速發展，「台灣越來越被需要，也越來越重要」，因此維持社會和平穩定發展，政府責無旁貸。

卓榮泰也提到，行政院剛通過運動部籌設法規，盼未來運動科技、產業也能加入創新技術行列，讓台灣運動好手、國內運動產業能在國際舞台發光發熱，讓民眾共享創新技術研究發展的果實。

卓榮泰說，經濟部、國發會將引進或培育更多AI、綠領、數位等技術人才，面對少子化、高齡化時代，協助中小企業一起數位轉型，讓經濟發展更穩定。

經濟部長郭智輝也說，台灣在AI、半導體具備優勢，但軟體在全球排名26名，新加坡第3、韓國第6，政府已推動許多科研專案來加強AI發展，例如產創條例修正新增AI領域可適用投資抵減，他喊出，希望四年達到「超韓趕星」。

電電公會理事長李詩欽也提到，在AI浪潮之下，電電公會結合其他7個公協會成立AIIA聯盟（創新應用聯盟），將聚焦兩任務，包括擴大投資台灣軟體產業與積極支持新創。他指出，台灣的ICT、半導體在領先位階上，要傾全力提升軟體產業，在科技驅動環境下，讓台灣建構更平衡產業，百行百業都能受惠AI應用、轉型升級。

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