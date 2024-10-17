新光三越信義新天地週年慶開紅盤 人氣與買氣大爆發

新光三越信義新天地週年慶首日人潮滿滿，買氣直線上揚。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕新光三越信義新天地週年慶今日登場，人氣與買氣同步大爆發，首日來客數預計突破26萬人，日本任天堂快閃店魅力驚人，一早六點多就有消費者前往排隊，限量精品彩妝、特惠保養品組合開門半小時就賣光，還有消費者瘋搶買一送一的麝香葡萄。新光三越總經理吳昕陽說，首波週年慶開跑遇到颱風，隨即漸入佳境，業績穩定向上，持續朝全年營收千億元目標前進。

IP授權商品已成全球消費市場一大主流，吳昕陽率領新光三越團隊用心經營寶可夢與任天堂總部關係多年，他更親赴日本敲定獨家合作案，讓今年新光三越週年慶格外具有看頭，新光三越台北信義新天地今年週年慶找來首次在台登場的任天堂快閃店，同時還有首次參與週年慶話題盛事的寶可夢Pokémon Center TAIPEI，人潮絡繹不絕。

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新光三越指出，今年週年慶表現最佳業種就是家用與化妝品，因新青安專案帶動房屋熱銷，65吋電視、電子衣櫥、洗脫烘合一機、掃地機器人、洗碗機等家電大熱賣，最近韓國綜藝節目《黑白大廚》爆紅，也讓壓力鍋等鍋具銷量激增20%，帶動一波消費熱潮。

新光三越表示，精品彩妝、頂級保養新客約增加10%，精品氣墊粉餅、高訂唇膏熱銷，開賣當日就完售，賣到斷貨，百貨週年慶祭出超值明星精華買正貨送正貨的活動，消費者瘋狂搶購，全智賢代言的LA MER和IU代言的小棕瓶等因韓星效應大幅提升銷量，開店僅半小時，所有明星精華產品便銷售一空。

日本商品展也順利開出紅盤，首日來客增加10%，更有日本動漫等IP快閃店助陣，首日就吸引大批年輕族群前往。

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