貿協黃志芳:電子展扮演台灣ICT產業重大推手

外貿協會與電電公會今（17）舉行台北國際電子展展前記者會。左起為電電公會理事長李詩欽、貿協董事長黃志芳。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕外貿協會與電電公會今（17）舉行台北國際電子展展前記者會，貿協董事長黃志芳表示，電子展邁入第50周年，發展出台北國際電腦展、半導體展等，雖僅300多家業者參展，卻是「麻雀雖小、五臟俱全」，且AI更是滲透到每個領域。

外貿協會與電電公會將於10月23日至25日於南港展覽館1館，舉辦2024年「台北國際電子產業科技展 （TAITRONICS）」及「台灣國際人工智慧暨物聯網展 （AIoT Taiwan）」。

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今年展覽聚焦「AInnovation Now」，涵蓋「AI物聯應用」、「低軌衛星」、「新創動能」和「無人飛行器」四大領域。黃志芳表示，雖然參展廠商僅300多家，指標廠商都參展，不同主題跨域會比傳統、單一的電子展，激盪出更多火花。

今年匯集國內外企業，展示最新的人工智慧技術與解決方案，計有超過300家廠商參展使用550個攤位，規模較上屆成長4成，是全台最具規模的AIoT科技盛會。黃志芳說，今年參展規模、商機效益都可望優於去年。

黃志芳也提到，若沒有電子展的基礎，就不會有今天的台積電、聯電、鴻海或電子五哥，更不用講電子產業生態系，50年前由大型電腦IBM走向PC時代。台灣電子產業更是在電子展的加持下爆發，電子展開枝散葉後發展出汽車電子展、COMPUTEX、自動化展、半導體展等，可以說是關鍵角色。

電電公會理事長李詩欽也透露，今年展覽邀請到墨西哥契瓦瓦州（Chihuahua）州長Maru Campos Galván參與，來台灣進一步與電電公會會員廠商接洽，也盼邀請台灣ICT甚至半導體等產業前往墨國投資，而墨西哥更是打入北美市場重要關鍵。

黃志芳新書「變局中的抉擇」獲選金書獎，李詩欽引述該書觀點，有地緣政治、總體經濟、創新科技等三重挑戰，ICT產業會面對更艱鉅的三重挑戰，他也認同，台灣的全球在地化正要開始。

根據IEK產業情報網預測，2024年台灣電子零組件產值將達2.35兆，且隨著AI PC、5G技術、人工智慧和物聯網應用需求增加，台灣的電子零組件業可望全面成長。 TAITRONICS & AIoT Taiwan不僅是展示前瞻科技的平台，更是促進國際合作與交流的重要機會。

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