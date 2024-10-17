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央行特殊號碼鈔券拍賣增至140組 10/31開跑

2024/10/17 17:45

央行特殊號碼鈔券拍賣10月31日開跑（央行提供）央行特殊號碼鈔券拍賣10月31日開跑（央行提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行今日宣佈第25期公開拍賣特殊號碼鈔券，將於10月31日上午10時起至11月5日上午10時止，委由台灣銀行採取網路投標方式，拍賣100元、500元及1000元的特殊號碼流通鈔券，由於上一期126組全數得標，無人棄標，央行此次拍賣組數也增加至140組共5600張，不僅較上一期增加14組，張數也增加8成，為近期少見。

央行發行局局長鄧延達表示，央行從2012年10月第1期台幣特殊號碼拍賣至今，過去24期拍賣總收入達1億963萬7557元，扣除面額及營業稅後，淨收入7684萬9757元，全數繳回國庫。

其中，第24期126組全數標售完畢，無人棄標，總收入402萬8307元，淨收入219萬2483元。

鄧延達說，過去央行特殊號碼拍賣組數平均大約120組，張數最多落在2015年第7期的7820張，此次增加拍賣組數是否看好買氣回溫？鄧認為特殊鈔券愛好者屬於少眾市場，就看收藏者偏好。

上一期單組最高拍出金額為10萬1110元，是500與1000元組合，為底價8萬4000元的1.2倍。

央行首次拍賣特殊號碼鈔券是在2012年9月，當時準備74組「三開典藏版」（三張不裁切的建國百年100元券），其中編號「QU888888AL」的三開典藏版以68萬8888元天價標脫，目前仍保持史上單筆最高價紀錄。

至於單張拍賣倍數最高者，出現在2013年5月的第二次拍賣，一張編號「SU888888AK」百元鈔，拍出1萬5360元高價，是面額的153.6倍。

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