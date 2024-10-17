詐騙新高度！印度「假銀行」 靠求職者付費面試騙走46萬

詐騙集團在印度一處村莊設了一間假的印度國家銀行（SBI）分行，要求求職者付費面試，騙走金錢，SBI也成受害者。（示意圖，與本新聞無關，歐新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕印度近日發生一起誇張詐騙案，詐騙集團在一處村莊裡開設一間「假國營銀行分行」，還成功營運10天，在這段期間以面試為由，向求職者索取費用，總計騙了將近120萬盧比（約新台幣46萬元）。

根據外媒《ODDITYCENTRAL》報導，這起事件發生在查蒂斯加爾邦的小村莊查波拉（Chhapora）。前陣子村裡蓋了一間印度國家銀行（State Bank of India，SBI）分行，由於這家銀行是印度最大的銀行，居民未發現異狀。

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詐騙集團藉由面試銀行工作人員為由，要求面試者付費。不少人認為能進入國營銀行工作很穩定，紛紛掏錢應徵。25歲的杜爾韋（Pintu Dhurve）就是受害者之一，他為了應徵出納，付了58萬盧比（約新台幣22萬元）面試。

杜爾韋上班後，一直覺得有些不尋常，這家銀行幾乎沒有需要處理的業務，也沒有像一般銀行一樣有員工證，但分行門口就掛著SBI的標誌，加上辦公空間很大，公司內的設備也是全新的，讓杜爾韋相信這是一份真的工作。

杜爾韋說，自己那時候很急著找工作，透過朋友輾轉介紹，才到「分行」上班，因為是朋友介紹，所以沒有懷疑，還為了應徵去借錢。

詐騙集團在印度村莊設了一間假銀行，付錢求職的人損失慘重。（示意圖，路透）

這家假分行有6名員工，他們連著10天去上班，還會有「分行經理」來到現場，要他們上官網學習銀行規章。有天經理突然就不來了，不久後，警方就帶著真正的SBI員工來到現場，揭穿這場騙局。

原來有名居民阿格拉瓦爾（Ajay Kumar Agrawal）到銀行辦理業務，卻遲遲無法執行，進而向警方投訴，才揭發這起詐騙案。警方調查後發現，雖然沒有辦理銀行業務的民眾受害，但付錢求職的人蒙受損失，總計被騙走近120萬盧比（約新台幣46萬元）。

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