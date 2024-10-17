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大立光董事長林恩平：客戶砍單幅度大 Q4營運估轉冷

2024/10/17 17:13

大立光董事長林恩平對第四季看法保守（資料照）大立光董事長林恩平對第四季看法保守（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕光學鏡頭龍頭廠大立光（3008）第三季毛利率回升至50.2%、每股稅後盈餘（EPS）49.67元，營運表現不俗。董事長林恩平則表示，手機市況再度轉冷，10月拉貨動能持平9月，11月將明顯下滑，客戶下修訂單幅度大，對第四季看法保守，潛望式鏡頭量也會減少。

下半年起進入光學產業旺季，尤其蘋果（Apple）iPhone新機種拉貨為主要成長動能，惟近期市場關注iPhone銷售不如預期，憂影響拉貨，林恩平今於法說會指出，8月部分機種由大立光獨供，單月表現較為突出，但客戶下修訂單，將讓第四季與第三季「差很多」。

林恩平說，因提前生產明年新機款訂單，目前產能約達上限，稼動率也將會維持在目前水準，至於明年訂單何時能挹注營收要看客戶進度，持續著墨新機款良率提升。

除今年啟動的新廠外，大立光有另一空間較大的新廠將在明年9月完成，主要將用於手機鏡頭生產，是否持續擴產也須看明年客戶需求與生產狀況，目前尚未決定。林恩平指出，目前有3廠是租用，若明年需求淡，也可退租轉在新廠生產。

今年玉晶光（3406）加入潛望式鏡頭供應行列，不再如去年由大立光獨供，產業競爭態勢加劇、市況又轉淡，法人擔憂後市狀況。林恩平說，產業永遠會有競爭者，新產品、新規格份額本來就會較高，有新競爭者加入後都會再有變化，生產聚焦良率提升。

展望手機鏡頭升級趨勢，林恩平指出，主鏡頭仍以8P（8片塑膠片）為主，主鏡頭、超廣角鏡頭升級不明顯，潛望式鏡頭的感測器放大則是較相對明顯升級；近期各品牌著墨超薄或折疊型手機。林說，2種機種都有在與客戶研究開發，摺疊機有小量交貨，2種機款都因鏡頭厚度要壓低、生產較難。

大立光第三季營收189.49億元，季增72%、年增39%；單季毛利率50.2%，季增1.7個百分點、年增1.3個百分點；稅後淨利66.29億元，季增47.4%、年增11.4%，每股稅後盈餘49.67元，為兩年來高點。

至於前三季累計營收則為412.48億元、年增33%，毛利率49.4%，年增3個百分點，稅後淨利172.39億元、年增達33%，每股稅後盈餘129.16元。

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