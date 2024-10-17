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雄獅攜手花蓮縣政府、台鐵推觀光列車 可望創造3000萬產值

2024/10/17 18:12

雄獅攜手花蓮縣政府、台鐵推觀光列車，可望創造3000萬產值。（雄獅提供）雄獅攜手花蓮縣政府、台鐵推觀光列車，可望創造3000萬產值。（雄獅提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕為振興花蓮觀光，雄獅今日宣布，攜手花蓮縣政府、台灣樂活永續協會、臺灣鐵路公司四方共同合作，推出振興花蓮限定的「鳴日號」、「兩鐵列車」二大觀光列車，預計吸引將近1000人報名參與，可望為花蓮創造逾3千萬的觀光產值。

雄獅也結合花蓮縣政府「永續遊花蓮」團體振興獎勵，另規劃17條特色行程，帶領旅客欣賞五月天演唱會，或是體驗懷舊林業風情。

台灣樂活永續協會表示，此次花蓮觀光專案以「振興、低碳、樂齡、永續」為核心，針對平日旅遊規劃，能享有更優質的旅遊體驗，鼓勵自備盥洗用品、環保餐具，減少一次性用品的消耗 · 選擇低碳交通及永續旅宿，盼旅客前往花東旅遊，期望加速花蓮觀光復甦及推廣永續樂活的旅遊理念。

雄獅說，為共同振興花蓮觀光，目前也正在籌備臺鐵「EMU3000新自強號」與「蒸汽火車」相關遊程，其中去年與臺灣鐵路公司合作、由雄獅主辦的蒸汽火車之旅，特別規劃於今年12月重現，自花蓮出發行駛至玉里，預計於11月上旬正式對外銷售。

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