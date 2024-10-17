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頂尖科技齊聚台灣創新技術博覽會 卓揆興奮要看機器狗

2024/10/17 17:40

2024台灣創新科技博覽會17日開幕，展出超過1100件發明技術。（記者吳柏軒攝）2024台灣創新科技博覽會17日開幕，展出超過1100件發明技術。（記者吳柏軒攝）

〔記者吳柏軒／台北報導〕2024台灣創新技術博覽會今（17日）開幕，匯聚1140項國內外頂尖科技，行政院長卓榮泰與10個部會加上中研院等，要推動技術交易與國際合作，卓揆除了興奮想看機器狗之外，更盼結合政府過去產業戰略，發展科技構築台灣成為「人工智慧之島」，為全世界做出貢獻。

該博覽會由經濟部與國科會共同合辦，今年主題「智慧科技島，AI新紀元」，在世貿一館設有創新領航館、未來科技館、永續發展館和發明競賽區等展區，展示台灣五大信賴產業及AI與半導體等優勢產業的升級成果，齊聚20個國家近450家國內外企業和學研機構等，總計展出1140項尖端科技。

經濟部長郭智輝表示，創新與國家競爭力密不可分，更是台灣珍貴寶藏，國際評比2024年世界競爭力，列台灣第8名，AI硬體排名冠軍，但軟體則排名26名，為此推動科研專案，加強AI、軍工、綠能等新創，配合產創條例、人才培育等，要超越新加坡、韓國等，讓世界見證台灣創新力量，對接產業、蓬勃發展。

國科會主委吳誠文則說，今展出10部會加中研院科研成果，不只部會互相交流，更盼整合並做到應用化及產業化，照顧百工百業，除所有製造業、服務業食衣住行等，讓科技提升價值與人民福祉，更進一步服務全世界，更強調須發展台灣主權AI、人工智慧之島，從雲端資料庫、運算中心、超級電腦、開發台灣AI系統等，他也援引行政院長卓榮泰的說法，要藉由創新驅動來普惠大眾。

行政院長卓榮泰（右2）參觀機器狗的科研成果。（記者吳柏軒攝）行政院長卓榮泰（右2）參觀機器狗的科研成果。（記者吳柏軒攝）

卓榮泰說，「我非常興奮，但助理說一定要致詞完，才能去看機器狗」，他迫不急待想看創新智慧結晶創造下一代生活及社會改變，並強調台灣除了民主、經濟，另一個就是科技實力，形塑台灣在全世界不可或缺，期許透過博覽會向社會與全世界展示科研果實，也會用更大力量幫助中小企業及傳產一起數位轉型，扮演各國技術交流橋樑，協助民主夥伴國家共同成長，相信台灣創新就是世界創新，發展台灣成為真正創新、包容、永續跟智慧的國家。

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