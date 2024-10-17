睽違近3年 國銀再向金管會申設美國據點獲准了

金管會今天宣布核准同意玉山銀行向美國主管機關申請設立達拉斯代表人辦事處。圖為銀行局副局長林志吉。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會今天（17日）宣布，核准同意玉山銀行向美國主管機關申請設立達拉斯代表人辦事處，這也是睽違2年9個月以來，首度有國銀申設美國分支機構。根據統計，共有12家國銀在美國市場插旗設立分支據點，其中，玉山銀已經有美西的洛杉磯分行，美南地區的達拉斯辦事處將是第二個據點。

近幾年來，國銀布局海外分支機構，多集中在新南向國家，包括東南亞及澳洲等。至於全世界最大經濟體的美國，上次國銀申設據點的時間已經是2022年1月，當時是臺灣銀行的亞利桑那州的鳳凰城辦事處，之後就未見國銀申請。

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由於美國幅員遼闊，是否因為美國設置分支機構的法遵成本過高，讓國銀未再擴大增設據點？對此，銀行局副局長林志吉回應，有關國銀赴海外申設分支據點，每家業者有不同布局考量，主管機關均予以尊重，並未詢問是否有考量到申設成本等。

以玉山銀行為例，這次申設美國分支據點的原因，是因為德州為美國第二大州，玉山銀行為掌握當地商情、拓展海外發展布局及擴大服務領域，因此，規劃設立達拉斯辦事處。

根據銀行局統計，我國銀行共有12家在美國分支機構設有25家分行、3家子行及3家代表人辦事處；其中，美國德州目前有2家分行，分別是第一銀行及合庫銀行，未來若加上玉山申設達拉斯辦事處，就是國銀在德州第三家。

就玉山銀行部分，銀行局指出，現已設有2家子行：柬埔寨及中國地區，9家分行分別為美國洛杉磯、香港、新加坡、越南同奈、澳洲雪梨、澳洲布里斯本、越南仰光、日本東京、日本福岡等，4家代表人辦事處包括：越南河內、越南胡志明市、泰國曼谷及馬國吉隆坡等。

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