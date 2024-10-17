晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

投信補貨AI股！鴻海、欣興進榜 股價飆高

2024/10/17 16:53

投信補貨AI股！鴻海、欣興進榜，股價飆高（資料照）投信補貨AI股！鴻海、欣興進榜，股價飆高（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕投信週四（17日）由賣轉買，買超16.28億元，銀彈前進金融與AI股，其AI股只鴻海與欣興入榜，在投信力挺下，股價雙雙飆高。

投信除了陸續卡位金融股，今有5檔金融買進前10大，至於電子股只買鴻海與欣興，欣興買進1414張，股價跟著飆高，終場大漲3.16%，收147元，成交量2.48萬張，至於鴻海亦買1306張，股價續揚，終場漲1.71%，收208.5元，成交量6.49萬張。

投信週四買超前10大個股，依序為中信金（2891）3344張、國票金（2889）2931張、國產（2504）1899張、永豐金（2890）1629張、台新金（2887）1484張、欣興（3037）1414張、鴻海（2317）1306張、兆豐金（2886）1298張、統一（1216）1199張、台泥（1101）1115張。

至於賣超前10大個股，依序為長榮航（2618）5079張、漢翔（2634）1410張、第一金（2892）1039張、新日興（3376）788張、遠東銀（2845）759張、聯電（2303）679張、冠德（2520）673張、大聯大（3702）622張、台達電（2308）591張、華通（2313）532張。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財