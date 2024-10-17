投信補貨AI股！鴻海、欣興進榜，股價飆高（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕投信週四（17日）由賣轉買，買超16.28億元，銀彈前進金融與AI股，其AI股只鴻海與欣興入榜，在投信力挺下，股價雙雙飆高。

投信除了陸續卡位金融股，今有5檔金融買進前10大，至於電子股只買鴻海與欣興，欣興買進1414張，股價跟著飆高，終場大漲3.16%，收147元，成交量2.48萬張，至於鴻海亦買1306張，股價續揚，終場漲1.71%，收208.5元，成交量6.49萬張。

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投信週四買超前10大個股，依序為中信金（2891）3344張、國票金（2889）2931張、國產（2504）1899張、永豐金（2890）1629張、台新金（2887）1484張、欣興（3037）1414張、鴻海（2317）1306張、兆豐金（2886）1298張、統一（1216）1199張、台泥（1101）1115張。

至於賣超前10大個股，依序為長榮航（2618）5079張、漢翔（2634）1410張、第一金（2892）1039張、新日興（3376）788張、遠東銀（2845）759張、聯電（2303）679張、冠德（2520）673張、大聯大（3702）622張、台達電（2308）591張、華通（2313）532張。

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