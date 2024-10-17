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今皓增添營運柴火 釋出4大AI產品線

2024/10/17 16:59

今皓（3011）董事長石浩吉表示，4大產品線，全面切入AI領域，搶攻雲端算力、邊緣裝置AI介面等3大領域。（記者方韋傑攝）今皓（3011）董事長石浩吉表示，4大產品線，全面切入AI領域，搶攻雲端算力、邊緣裝置AI介面等3大領域。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕連接線廠今皓（3011）董事長石浩吉今天宣布，透過旗下「AI伺服器高速線與硬體」、「車用AI系統與機器人」、「企業用第二大腦Agatha」、「數字人應用平台TUAN」等4大產品線，全面切入AI領域，搶攻雲端算力、邊緣裝置AI介面等3大領域，落實公司轉型升級、增添營運柴火。

石浩吉說，若將人體類比成AI，組成血液的部分是伺服器、PC與車用等AI連接線，肌肉是各種硬體、模組、整機，骨幹則為機器人，這些部分都可規格化與大量製造。然而，還需進一步整合並套用到各式應用場景，過程中還能加上AI助理作為大腦，並運用生成式技術打造具象化的虛擬人外觀。

石浩吉表示，今皓過去的市場定位是連接線廠，而相關業務「未來還會繼續做」，現已針對AI伺服器市場出貨100G、200G外部線，同時正在開發400G產品；內部線方面，除了已具備PCle 4.0、5.0規格的連接線，也正開發輸入、輸出端6.0規格的產品。

目前今皓下游客戶包括廣達（2382）、鴻海（2317）、緯創（3231）、英業達（2356）、華碩（2357），終端客戶則為谷歌（Google）、亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft）、Meta，透過泰國廠服務客戶，且同步鎖定AI PC線材與車用各式線束。

關於車用系統方面，今皓旗下勤天科技釋出車用AI視覺與毫米波演算法，斬獲日系Tier 1 電裝、矢崎總業客戶；而智慧醫療與工業應用領域則著重AI 醫療監測看護，以及品質檢測機器人，結合高通（Qualcomm）、輝達（NVIDIA）技術，取得醫療機構、保全物流等專案訂單。

石浩吉強調，今皓最有別於以往的新AI業務，即為企業用第二大腦「Agatha」，藉由導入企業內部各項資訊，進而梳理數據文件、建構向量資料庫，成為企業AI助理與顧問；同時，今皓現已取得多位知名人士授權使用外觀與聲音，生成通用型智慧助理，再經由邊緣AI技術助攻目標行業實現虛擬人互動。

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