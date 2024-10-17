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全球AI熱！南科1至8月營業額破1.3兆 創同期新高

2024/10/17 16:48

受惠於全球AI熱潮，南科今年1至8月的營業額再創同期新高。（南科管理局提供）受惠於全球AI熱潮，南科今年1至8月的營業額再創同期新高。（南科管理局提供）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕受惠於全球的AI熱潮，在積體電路產業的引領、帶動下，南部科學園區今年1至8月營業額繳出逾1.3兆的亮眼佳績，根據管理局的統計資料，再創歷來同期新高。

與去年同期對照，也成長了40.03%，展望未來，由於AI熱潮帶動積體電路、電腦及其周邊產業等的蓬勃發展，南科2024全年營業額將可再創新高。

積體電路產業受惠HPC與AI應用的強勁需求，先進製程貢獻營收等利多，1至8月營業額近1兆又860億元，較去年成長44.63%。

光電產業受惠今年國際運動賽事將相繼登場，帶動了大尺寸電視面板銷售暢旺，1至8月營業額超過1211億元，較去年同期成長6.08%。

電腦及其周邊產業受惠AI伺服器出貨量躍昇成長，1至8月營業額約280億元，較去年同期成長383.43%；通訊產業搭上全球低軌衛星的蓬勃發展的腳步，且手機產業逐步復甦，1至8月營業額為189.44億元，較去年同期成長1.59%。

精密機械產業受惠AI熱潮帶動相關產業鏈設備需求，並有AI伺服器帶動周邊零組件銷售暢旺，1至8月營業額為384.86億元，較去年同期成長19.71%；而生物技術產業受惠疫苗製藥與醫療器材營運佳績，1至8月營業額約87億元，較去年年同期成長14.80%。

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