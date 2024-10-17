2024全球最自由經濟體排名出爐！香港奪冠、台灣排名19

2024年世界經濟自由度報告出爐，香港在165個經濟體中獲評為全球最自由經濟體。（資料照，法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕加拿大智庫菲沙研究所（Fraser Institute）發表《世界經濟自由度2024年度報告》，香港在165個經濟體中獲評為全球最自由經濟體，力壓新加坡，重奪第一。台灣排第19名、韓國第32名，中國第104名。

2024年度報告的排名是依據2021年的修正及2022年數據，今年排名前10個國家及地區順序為：香港、新加坡、瑞士、紐西蘭、美國、丹麥、愛爾蘭、加拿大，盧森堡與澳洲並列第9。

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在5個統計的指標中，香港在「國際貿易自由」及「監管」都排世界第一，「穩健貨幣」世界第三，「政府規模」及「法律系統和產權」則分別排第45及第21。

儘管香港重拾最自由經濟體頭銜，報告則示警，香港不僅總分急遽下跌，甚至是在衡量個人丶公民與經濟等自由的人類自由指數（Human Freedom Index）方面，香港也從2010年的第3名跌至2021年的第46名，「我們繼續對香港經濟和其他自由度下降的跡象保持警覺」。

報告總結，就所有國家平均分數觀察，經濟自由度由2000年至2019年都呈現上升，隨後的3年則顯著下降，抹去了過去十年的進步。

2024世界經濟自由度報告出爐，台灣排名下滑。（資料照，美聯社）

台灣在去年報告中，排在第11，今年下滑至第19。在5個量度的指標中，台灣在「法律系統和產權」及「監管」排名較好，分別列第26及第27名，在「穩健貨幣」方面則較弱。

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